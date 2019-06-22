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(Görüntülü) Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü -2

ABD ()- ABD’nin Hawaii eyaletinde uçak düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Kaza, ABD’nin Hawaii eyaletindeki Oahu Adası’nda meydana geldi. Hawaii Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Tim Sakahara yaptığı açıklamada, Beechcraft King...

ABD ()- ABD’nin Hawaii eyaletinde uçak düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ABD’nin Hawaii eyaletindeki Oahu Adası’nda meydana geldi. Hawaii Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Tim Sakahara yaptığı açıklamada, Beechcraft King Air model uçağın adanın Mokule’ia şehrinede bulunan Dillingham Havaalanı yakınına düştüğünü ve uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İtfaiye yetkilileri ise uçağı alevler içinde gördüklerini ve hemen yangına müdahale ederek, söndürdüklerini açıkladı.

Uçağın düşüş nedenine dair inceleme başlatıldı.

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