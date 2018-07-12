(Görüntülü) Hamaney’in başdanışmanı Rusya ve Çin’e gidiyor

Ekber Karabağ / Tahran, 12 Temmuz () - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin mesajını Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletmek üzere Moskova'ya gitti. Velayeti, Rusya'nın ardından Çin'e gidecek. Moskova'ya varışında İran medyasına konuşan Velayeti, Hamaney ve Ruhani'nin mesajını Putin'e iletmek amacıyla Rusya'da bulunduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Dünya ABD Başkanı olan isyancı bir kişinin hegemonyası etkisinde kaldı. "Bu sorun, Tahran-Moskova ikili işbirliğinin artmasının gerekliliğini gösteriyor. "İran Lideri ve Cumhurbaşkanı'na ait taşıdığım mesaj da bu özel ve hassas durum ile ilgili." İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Velayeti'nin temaslarındaki ana gündem konusu İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında ayrılan ABD'ye karşı Moskova ve Pekin'in atacağı adımlar olacak. Netanyahu da Moskova'da Velayeti'nin Moskova ziyareti, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ziyaretiyle eşzamanlı olarak geçekleşti. Bunu tesadüfü değerlendiren Velayeti, "Bu kişi her gün dünyanın bir noktasına gidip İran'a karşı mesnetsiz iddialarda bulunuyor. Yavaş yavaş kimse onun sözlerini ciddiye almıyor. Bu kişinin Rusya’da olup olmamasının, Moskova'daki stratejik görevimiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur" dedi. Velayeti, üç gün sürecek Rusya ziyaretinin ardından Pekin'e gidecek.