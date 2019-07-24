ABD () - ABD’de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.
(Görüntülü) Hakan Atilla’yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu etti
ABD () - ABD’de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
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