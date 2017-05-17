(Görüntülü Haber) Zübeyde Hanım'a yapılan saldırı Rumeli kadınına yapılmıştır

Enis Tabak / Prizren, 17 Mayıs () - Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki bir televizyon kanalında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a yönelik yapılan çirkin saldırılara, aslen Rumeli'li olan Rumeli topraklarından tepki geldi.



Kosova'da 17 yıldır faal olan Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Başkanı Birsen Gota, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a yönelik yapılan hakaretlerin kabullenilemez olduğunu ve Zübeyde Hanım'a yapılan hakaretlerin Rumeli kadınına yapılmış hakaret olarak kabul ettiklerini söyledi.



Zübeyde Hanım'a yapılan saldırıyı kınadıklarını söyleyen Gota: ' Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği olarak bu durumu kabullenemiyoruz. Bu hakaret tüm Rumeli kadınlarına yapılan bir hakarettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tür saldırılara karşı daha hızlı bir şekilde önlemlerini almalarını istiyoruz. Zübeyde Hanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştirmek için binbir zorlukla karşı karşıya kalmıştır ve şuan yapılan bu saldırılar kabullenilemez' dedi.