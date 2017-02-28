Io Chokona / Atina, 28 Şubat () – Yunanistan'da aşırı hızla seyreden bir sürücünün sebep olduğu ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaza güvenlik kamerasında. Üç günlük Karnaval tatili için şehir dışına çıkan birçok Yunanlı gibi Ptolemaida bölgesinden genç bir çift de 3 yaşındaki oğullarıyla yola çıktı, ancak onları bekleyen ailelerine kavuşamadı. 41 yaşındaki baba, arabasını Atina-Lamia çevre yolundaki park alanına park edip tuvaletlere doğru ilerlerken karşı taraftan aşırı hızla gelen son model Porsche yoldan çıkıp arabasına çarptı. İki araba alevlere teslim oldu ve parçaları etrafa dağılmaya başladı. Amatör kamerada kaza anı ve iki eliyle başını tutan çaresiz babayı kaydetti. 240 kilometre hızla giden spor arabanın sürücüsü Yunanistan’ın en tanınmış oyuncak firmasının 24 yaşındaki oğluydu. Hamile olduğu söylenen genç kadın, küçük oğlu ve Porsche’nin sürücüsü arabalarının içinde yanarak hayatlarını kaybederken spor arabada sürücünün yanında oturan 24 yaşındaki arkadaşı ön camdan metrelerce uzağa fırlayarak parçalandı.
(Görüntülü Haber) Yunanistan’da 4 kişinin hayatına mal olan kaza güvenlik kamerasında
Io Chokona / Atina, 28 Şubat () – Yunanistan'da aşırı hızla seyreden bir sürücünün sebep olduğu ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaza güvenlik kamerasında. Üç günlük Karnaval tatili için şehir dışına çıkan birçok...
28 Şubat 2017 Salı 11:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.