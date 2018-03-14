Ali Kan / Bakü, 14 Mart () - Başbakan Binali Yıldırım 6. Küresel Bakü Forumu ziyareti öncesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Zagulba Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Yıldırım Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştü
Ali Kan / Bakü, 14 Mart () - Başbakan Binali Yıldırım 6. Küresel Bakü Forumu ziyareti öncesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Zagulba Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan...
14 Mart 2018 Çarşamba 14:50
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