(Görüntülü Haber) Yıldırım, Aliyev'le görüşmeye yürüyerek gitti
Başbakan Binali Yıldırım, Bayerischer Hof Oteli’nde yapılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceği otele yürüyerek geçti. Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,...
18 Şubat 2017 Cumartesi 20:22
Başbakan Binali Yıldırım, Bayerischer Hof Oteli’nde yapılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceği otele yürüyerek geçti. Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkililer katıldı. Yıldırım, Aliyev'le görüşmeye yürüyerek gitti
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