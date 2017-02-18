Münih, 18 Ocak, () - Almanya'yı ziyaret eden Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına tokalaşarak poz veren Yıldırım ve Pence'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
(Görüntülü Haber) Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü
Münih, 18 Ocak, () - Almanya'yı ziyaret eden Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına tokalaşarak poz veren...
18 Şubat 2017 Cumartesi 21:19
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