(Görüntülü Haber) Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü

Münih, 18 Ocak, () - Almanya'yı ziyaret eden Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına tokalaşarak poz veren Yıldırım ve Pence'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.