Tolga ÖZBEK/BİŞKEK,() – Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti. Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) (Yeniden) Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 19'a yükseldi
Tolga ÖZBEK/BİŞKEK,() – Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti. Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan...
16 Ocak 2017 Pazartesi 08:49
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