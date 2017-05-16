(Görüntülü Haber) Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği (3)

(Havalimanından fotoğraflar ve ek bilgilerle) Washington, 15 Mayıs, () - ABD Başkanı Trump'la kritik görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan havalimanına varmadan kentte hareketlilik ve önlemler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kalacağı Blaır House oteli önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü. Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi. Erdoğan, Blair House’a geçti Washington Andrews Hava Üssüne gelişinde yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, misafir devlet adamlarının ağırlandığı Blair House’a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Millî Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik ediyor.