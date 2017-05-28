(Görüntülü Haber) VIP tasarlanan araçlarda yok yok

Temel ELCİVAN, DUİSBURG, 28 Mayıs () - Almanya'da oto iç dizayn yapan bir şirket, isteyen müşterileri için VIP araçlar hazırlıyor.





Almanya'nın Duisbug kentinde bulunan Rovelver VIP Auto Design GmbH adlı şirket, VIP araç isteyen müşterileri için adeta göz kamaştıran iç dizayn hazırlıyor. Ünlü otomobil firması olan mercedes ile belli anlaşmalar çerçevesinde çalışan Rovelver VIP Auto Design GmbH şirketi, daha çok mercedes marka araçları VIP araç olarak dizayn ederek müşteriye hazırlıyor.







VIP aracı olarak da, minibüs tipi otomobillere iç tasarım ile lüks döşeme yapılıyor. Mercedes'ten TÜV onayı da alan şirket, VIP aracı olarak müşterilerin istediği her marka minibüs tip araca özel dizayn yapabiliyor. İç tasarımı tamamlanmış VIP araçlarda, ön ve arka cephede oldukça büyük ekran tv, masa yanı mini tv, otomatik olarak açılıp kapanabilen iki masa, ayak uçlarına uzanıp kapanan koltuk, gizli dolapta bulunan ve otomatik olarak açılan kahve makinesi, gizli kasa ve boş vakitleri geçirmek isteyenler içinde Play Station bulunuyor. Mükemmel ses sistemi ile hazırlanan araçların içi, istendiğinde bir tuşla birden fazla renge de dönüştürebiliniyor.





Rovelver VIP Auto Design GmbH'nin Duisburg ofisinde satış sorumlusu olan Özlem Duadov, “şirketimiz VIP tasarım ve döşemede yirmi beş yıllık tecrübeye sahip. Almanya'da daha fazla müşteri kazanabilmek için çalışmalarımıza hız verdik. Bu alanda Rovelver VIP Auto Design GmbH olarak bizim sloganımız, 'müşteri hayal etsin, biz gerçekleştirelim'. İster araba seçimini ve iç dizaynını bize bıraksın, isterse kendileri istediği marka aracı alıp bize getirsin ve istediği her türlü dizaynı bir ay gibi sürede kendilerine hazırlayalım. Bunun için müşterilerimiz, Duisburg Neumühler caddesi'nde ki ofisimizi ziyaret etmelerini öneriyoruz“ dedi.