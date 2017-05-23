(Görüntülü Haber) Venezuela’da protestocuların yaktığı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Venezuela’da şiddet ortama devam ediyor. Başkent Karasta cumartesi günü düzenlenen devlet başkanı Maduro karşıtı gösterilerde, protestocuların bir kişiyi yakmasının görüntüleri ortaya çıktı. Gencin vücudunun yüzde 80’i birinci ve ikinci dereceden yanıkla kaplanırken Başkan Maduro, ateşe verilen gencin Chavezci olduğunu söyleyerek olaya tepki göstermişti. Linç girişimi Karakas’in zengin mahallelerinden Altamira’da meydana geldi. Görüntülere göre sağ muhalefetin çağrısıyla cumartesi günü düzenlenen protestolarda 21 yaşındaki Orlando Jose Figuera protestocuların arasında kalıyor. Figuera, önce linç ediliyor, sonra da üzerine benzin dökülerek yakılıyor. Adalet Bakanlığı gencin linç sırasında bıçaklandığını da duyurdu. Başkan da Maduro “Ben daha önce burada Ortadoğu’daki İŞİD’li teröristlerin yaptığı gibi birinin yakıldığını hiç görmedik. Bir kişi yakıldı, dövüldü ve bıçaklandı.” dedi. Olayı "nefret suçu” olarak tanımlayan Maduro, şiddet ortamından sağ muhalefeti sorumlu tuttu. Maduro gencin hükümet destekçisi olduğu için saldırıya uğradığını söylerken Latin Amerika’da ortak yayın yapan Telesur ise gencin Chavezci ya da hırsız olduğu olabileceğini ama sadece siyah olduğu için saldırıya uğradığını iddia ediyor. Yaralı genç yetkililere hırsız olmadığını, ama protestocuların kendisinin hırsız sandıkları için saldırıya uğradığın yolunda ifade verdi. Ancak bazı görgü tanıklarına göre ise genci ateşe veren grup “Chavezciye ölüm” diye bağırdı. Sağ muhalefetin çağrısıyla 4 Nisan’da başlayan protestoların yarattığı şiddet dalgasında bugüne dek ölenlerin sayısı 60’a yaklaştı.