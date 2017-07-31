(Görüntülü Haber) Venezuela’da polise bombalı saldırı

Venezuela’da şiddet gösterilerinin gölgesinde yapılan Kurucu Meclis seçimleri sırasında polise Altamira ve başkent Karakas’ta en az iki bombalı saldırı düzenlendi. Karakas'ta güvenliği sağlamak üzere sokakta dolaşan motorize polis birliğinin, protestocuların da bulunduğu geniş bir caddeden geçtiği sırada patlama oldu. Olaydan sonra polis ise civardaki göstericileri biber gazı ile dağıttı. Olayda ölen ya da yaralananın olup olmadığı bilinmiyor. Görüntü kaydına göre patlamanın ardından protestocuların arasındaki bir kişi olayı alkışlıyor. Hükümet, seçim güvenliğini sağlama üzere 2 Ağustos’a kadar protestoları yasaklamıştı. Yasak üzerine sağ muhalefet ise sadece başkent Karakas’ta yapmayı planladığı protestoyu tüm ülke geneline yaymıştı. Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Freddy Guevara Twitter üzerinden seçim günü için ayaklanma çağrısı yapmış, hükümet ise seçim gününde herhangi bir şiddet eylemine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Sadece 30 Temmuz seçimlerindeki gösterilerde 10 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede Nisan başından beri süren şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 120’yi geçti.