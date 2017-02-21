(Görüntülü Haber) Venedik Karnavalı ilgi çekiyor

Dünyanın en eski karnaval eğlencelerinden biri olan tarihi ‘Venedik Karnavalı’ 17. yüzyıldan buyana kentin tüm meydanlarında kutlanıyor. İstanbul’un kardeş kenti olan Venedik caddeleri karnavalcıların rengarenk kostüm ve maskeleriyle adeta canlı tiyatro sahnesini andırıyor. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan karnaval eğlenceleri 28 şubat tarihine kadar devam edecek. Her yıl 28 milyon turist çeken romantik Venedik kenti karnaval döneminde gelen turist sayısı 9 milyona yaklaşıyor. Karnaval mevsiminde en çok komşu ülkeler İsviçre, Fransa ve Almanya’dan Venedik’e gelen turist sayısı 2,5 milyon turistle başı çekiyor. İtalya’nın diğer kent ve bölgelerinden gelen turist sayısı 2,5 milyon civarında. Yoğun turist ilgisinden şikayetçi olan Venedik”liler kendi kentlerinde rahat dolaşamamaktan adeta nefes alamıyoruz diye yakınıyor. Maske Yapanlarda Mesai Başladı Herkes’in büyük ilgisini çeken değişik farklı el yapımı maske sanatı Venedik’in olmazsa, olmazı. Kent’in maskotu, simgesi sayılan Venedik maskelerine olan ilgi karnaval döneminde daha’da artıyor. Turistler Çin malı imitasyon maske yerine orijinal el yapımı maskelere daha çok ilgi gösteriyor. Bin yıllık maske sanatını Venedik’te yapan sanatçıların sayısı giderek azalmasına rağmen karnaval döneminde mesaileri artıyor. Tarihi güzelliği, gondollarıyla canlı sinema setini andıran Venedik Hollywood yıldızları Angelina Jolie, Brad Pitt, pop müzik dünyasın divası Lady Gaga Venedik maskelerini tercih eden sanatçılar içinde yer alıyor.