(Görüntülü Haber) Uzakdoğu’da Kuzey Kore gerilimi sürüyor

Sadi Kaymaz / Pekin, 7 Mart () – Kuzey Kore, dünkü füze atışlarının Japonya’daki Amerikan üslerinin vurulmasına yönelik bir tatbikat çerçevesinde gerçekleştirildiğini duyurdu. Pyongyang ayrıca, ülkesindeki Malezyalıların sınır dışına çıkmalarını yasakladı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Japonya’daki Amerikan üslerini vurmakla görevli KPA Stratejik Kuvveti’ne bağlı Hwasong roket birliklerince icra edilen tatbikat kapsamında Japon Denizi’ne füze atışlarının yapıldığını duyurdu. Pyongyang yönetimi, dün Japon Denizi’ne dört adet güdümlü roket fırlatmıştı. Komşu ülkelerde ve finans piyasalarında kaygıya yol açan füze ateşlemeleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’la telefon görüşmesi yapan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD’nin yüzde 100 Japonya’nın yanında durduğunu söyledi. Abe’ye göre, Trump ayrıca, Japon halkından kendisine ve ABD’ye yüzde 100 güvenmesini istedi. THAAD bataryaları Kore’ye nakledildi ABD Pasifik Komutanlığınca yayımlanan açıklamada, Yüksek İrtifa Son Aşama Alan Savunması (THAAD) sisteminin Güney Kore topraklarındaki kurulumuna başlandığı kaydedildi. Açıklamada, sistemin Kuzey Kore’nin süregelen nükleer ve balistik füze denemelerine karşı koyma amacıyla konuşlandırılacağı belirtildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap, askeri kaynaklara dayanarak bazı sistem parçalarının ülkeye nakledildiğini doğruladı. Güney Kore ve Çin televizyonlarında yer alan haberlerde, seyyar füze bataryalarının askeri kargo uçağıyla Osan Hava Üssü’ne nakledildiği görüldü. Devlet Başkan Vekili Hwang, dün THAAD kurulumunu bir an önce tamamlamak için hızlıca hareket edeceklerini söylemişti. Seul yönetimi, THAAD sisteminin Kuzey kaynaklı nükleer tehditlere karşı ulusal güvenlik gereksinimi olduğunu savunuyor. ABD’ye ait sistemi kendi güvenliğine stratejik tehdit gören Çin hükümeti ise, güçlü radarları sebebiyle füzelerin Kore topraklarına yerleştirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Pekin yönetiminin geçen hafta tur operatörlerine verdiği direktifle Güney Kore’ye turizm ambargosu koyduğuna haberler nedeniyle, Seul borsasında işlem gören çok sayıda şirketin hisselerinde iki günde toplam 3 milyar doları aşan erime gözlenmişti. Güney Kore’ye geçen sene 8 milyon Çinli turist seyahat etmişti. Uzmanlar, Pekin’in THAAD aleyhinde baskıyı yoğunlaştırdığı bir dönemde Kuzey Kore’den fırlatılan füzelerin Seul yönetimi için fırsat yarattığı görüşünü dile getiriyor. Malezya ve Kuzey Kore vatandaşları rehin düştü Kuzey Kore, sınırları içinde bulunan tüm Malezya vatandaşlarının yurtdışına çıkışlarını yasakladığını duyurdu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yayımlanan bildiride, “Malezya’da gerçekleşen hadise uygun biçimde çözülene kadar, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ndeki tüm Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi geçici olarak yasaklanmıştır.” dendi. Bildiride, bu süreçte Malezyalıların ülke içindeki olağan yaşamlarını sürdürebileceği belirtildi. Kararın duyurulmasından birkaç saat sonra ise, bu kez Malezya, ülkesindeki Kuzey Kore vatandaşlarının yurtdışına çıkışını durdurduğunu ilan etti. Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi, Kuzey Kore’nin cinayet vakasını manipüle etmesi sebebiyle bu kararı almaya mecbur kaldıklarını söyledi. Kuala Lumpur merkezli The Star gazetesinin dışişleri kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kuzey Kore’de 9’u diplomatik personel olmak üzere toplam 11 Malezya vatandaşı bulunuyor. Pyongyang ve Kuala Lumpur arasındaki ilişkiler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyinin öldürülmesine dek iyi seyrediyordu. Malezya hükümeti, Kuzey Kore vatandaşlarına vize muafiyeti tanıyan tek ülkeydi. Ancak, Kuala Lumpur Havalimanı’nda kitle imha silahı VX’le yapılan suikastın ardından ilişkiler hızla bozuldu. Malezya hükümeti, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi’ni istenmeyen adam ilan ederken, Pyongyang’dan misliyle mukabele gelmiş ve Malezyalı büyükelçinin sınır dışı edildiği ilan edilmişti.