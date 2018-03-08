(Görüntülü Haber)  Ukrayna’da tutuklu Türk doktorlar, parlamentonun gündeminde

Deniz Berktay / Kiev, 8 Mart () - Ukrayna’da geçen yılın nisan ayında, organ kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan iki Türk doktor Yahya Öztel ile Basri Hakan Tarakçıoğlu’nun uzun tutukluluk süreleri ve maruz kaldıkları durum, Ukrayna Parlamentosu’nun gündemine geldi. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rıfat Çubarov, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Valeriya Lutkovskaya’ya ilettiği soru önergesinde, tutuklu Türk doktorların avukatlarının kendisine müvekillerinin maruz kaldıkları durumla ilgili bilgi verdiğini aktardı. Çubarov, önergede, avukatın kendisine, Türk doktorların tamamen Türk yasalarına uygun çekilde faaliyet gösterdiklerini aktardığını ve iki doktorun yargı sürecinin sürekli uzatılmasının ve tutukluluk hallerinin onbir ayı bulmasının, hukuki nedenlerden kaynaklanmadığına inandıklarını belirttiğini söyledi.





İki Türk doktordan Basri Hakan Tarakçıoğlu’nun ne Rusça ne de Ukraynaca bilmediğini ve bu nedenle cezaevinde zor şartlar altında bulunduğunu, diğer Türk doktor Yahya Öztel’in ise astım hastası olduğunu ve sağlık durumu nedeniyle cezaevinde sıkıntılar çektiğini ifade eden Çubarov, bu uygulamaların doktorların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarından kaynaklandığı yönünde bir kanaat oluştuğunu ve bunun Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu hükümlerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamalarına aykırı olduğunu dile getirdi.





Benzer suçlarla itham edilen Ukrayna vatandaşlarının tahliyesi için 400 bin grivna (yaklaşık 58 bin 277 TL) kefalet istenmesine karşılık Türk vatandaşlarından 8.810.000 grivna (yaklaşık 1 milyon 283 bin TL) kefalet istendiğini aktaran Rıfat Çubarov, bu kişilerin insan haklarının ihlal edilmemesi için gereken adımların atılması gerektiğini dile getirdi.





Diğer taraftan, Türk doktorların yargılandığı davada önceki gün yapılan duruşmada savcı ve iddia makamından katılan olmadığı için, davanın ertelenmesine karar verildi.







