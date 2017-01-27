(Görüntülü Haber) Ukrayna halkı hükümetin sağlık hizmetini protesto etti

Ukrayna’nın Vinnitsa ilinde halk, hükümetin sağlık hizmetlerini protesto etti. Düzenlenen gösteriye binlerce vatandaş katıldı. Ukrayna’nın Vinnitsa iline bağlı Şargorod ilçesinde yaşayanlar kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması talebiyle sokağa döküldü. Ukrayna vatandaşları, yalnızca ikamet ettikleri adresin bağlı bulunduğu sağlık kuruluşlarında bazı sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Yönetime 5 Gün Süre Verdiler Şargorod’daki devlet hastanesinin statüsünün değiştirilmesi nedeniyle, çoğu sağlık hizmetinden yararlanmak için başka bölgeye (Mogilev-Podolskiy) gitmek zorunda kalan ilçe sakinleri, düzenlemenin değiştirilmesi için yetkilere beş gün süre tanıyarak, aksi takdirde eylem yapma uyarısında bulundu. Uyarının dikkate alınmaması üzerine binlerce kişi protesto gösterisine başladı. 1,6 milyon nüfuslu Vinnitsa ilinde tam donanımlı tek bir hastane bulunduğunu belirten göstericiler, “Tek bir hastane bu kadar insana modern sağlık hizmeti sağlayabilir mi?” diyerek tepki gösterdi. Ukrayna’da ayrıca hastanelerde yaşanan ilaç yetersizliğinden dolayı, örneğin 10 kalp hastasından yalnızca birine gerekli sağlık desteğinin sağalabildiğine işaret eden sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.