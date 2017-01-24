(Görüntülü Haber) Ukrayna'da otomobil sürücüleri yollara döküldü

Ukrayna’da yabancı plakalı araçların ülkede yasal kalış süresinin uzatılmasını isteyen otomobil sürücüleri yolları trafiğe kapatarak protesto gösterileri düzenliyor. Çoğu Polonya ve Litvanya’da çok daha uygun fiyatlara satın alınan yabancı plakalı araçların sayısının giderek arttığı Ukrayna’da, araçlarını ülkede yasal olarak bulunduramamaktan şikayetçi olan otomobil sahipleri hükümeti protesto etmek için yollara döküldü. Başkent Kiev’in girişlerinde bazı yolları kapayan otomobil sahipleri, lastik yakarak eylem yapıyor. Bazı göstericiler ise Bakanlar Kurulu binası önünde protestoda bulunuyor. Ukrayna’da bugün ülke vatandaşlarının kullandığı yaklaşık 1,5 milyon yabancı plakalı araç bulunduğu belirtiliyor. Yurt dışında satın alınarak Ukrayna’ya getirilen otomobillerin çoğu, gümrük vergisi ödememek için naylon şirketlerin üzerine kaydediliyor. İstanbul Konvansiyonu uyarınca, ticari otomobil statüsündeki araçlar, yabancı ülkelerde gümrük vergilerinden muaf tutularak bir yıl boyunca bulundurulabiliyor. Ancak kağıt üzerinde kendilerine ait olmayan araçlarının legal hale gelmesini isteyen otomobil sahipleri, hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Yasalara göre Ukrayna’ya yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus taşıtların transit geçiş amacıyla ülkede bulundurulabilme süresi beş gün. Araçların legal hale getirilmesi için öngörülen gümrük ve vergi prosedürlerinin ağır olması nedeniyle çoğu otomobil sahibi bu süreyi geçirerek, otomobillerini yasa dışı olarak ülkede bulundurma yoluna gidiyor. Birçok araç sahibi ise gümrüklerde rüşvet vererek ceza ödemekten kurtuluyor. Ukrayna Parlamentosu'nda sunulan yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, yabancı plakalı araçların sahiplerinin vergilerden kurtulmak için sürekli sınırı geçip ülkeye yeniden giriş yapmalarına gerek kalmayacak. Yılda bir kez vergi ödeyerek, bir yıl sonunda ülkeden çıkmak şartıyla araçların Ukrayna’da yasal kalış süreleri uzatılabilecek. Bu verginin, 2017 yılında otomobil gümrük vergisinin yüzde 2,4’ü, 2018’de yüzde 3,6’sı, 2019’da yüzde 6’sı oranında olması teklif ediliyor.