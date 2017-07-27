(Görüntülü Haber) Ukrayna'da on binler Hıristiyanlığın kabulünü kutladı

Deniz Berktay / Kiev, 27 Temmuz () - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de on binlerce kişi, Ruslarla Ukraynalıların atası olan Kiev Rus Prensliği'nin Hıristiyanlığı kabulünün 1029. yıldönümünü kutladı.





Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Metropolitliği'nin düzenlediği 'Haç Yürüyüşü'ne resmi açıklamalara göre 15 bin, kilise yetkililerinin açıklamasına göre ise, 100 bin kişi katıldı. Yürüyüşte, Rusya'ya yakın siyasi çizgiyi savunan Muhalefet Bloğu üyesi milletvekilleri yer aldı.





Batı yanlısı yönetimin bulunduğu Ukrayna'da yetkililerin Moskova Patrikhanesi'ne bağlı kilisenin düzenlediği yürüyüşte provokatif olayların yaşanma ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş olaysız sona erdi.





Ukrayna'da en fazla cemaate sahip olan kilisenin, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Metropolitliği olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsız olmasından sonra bazı milliyetçi rahipler, Moskova Patrikhanesi'nden ayrılarak, Kiev Patrikhanesi'ni kurdular. Bu kilise, diğer Ortodoks kiliseleri tarafından henüz tanınmadı. Ukrayna'da seçimlerin ve siyasi gerilimlerin olduğu dönemlerde Moskova Patrikhanesi Rusya yanlısı siyasetçilere destek verirken, Kiev Patrikhanesi, milliyetçi ve Batı yanlısı siyasetçilere destek veriyor. Ukrayna'da iktidar partilerine mensup bazı siyasetçiler, Moskova Patrikhanesi'nin Ukrayna kolunun tamamen kapatılması gerektiğini savunuyor ve buna gerekçe olarak, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı bazı rahiplerin, Doğu Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçı gruplara destek vermesini gösteriyor.