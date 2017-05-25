(Görüntülü Haber) Tuzla Çağrıbey Okulu'ndan Ohri Kardeşlik Birlik İlköğretim Okulu'na anlamlı ziyaret

Eyüp Salih / Ohri, 25 Mayıs () – Tuzla Çağrıbey Ortaokulu’ndan bir heyet, Ohri Kardeşlik Birlik İlköğretim okulunu ziyaret etti. Bu yıl 25 Mayıs okul günü vesilesiyle düzenlenen programa çok sayıda emekli öğretmen, veli ve öğrenci katıldı. Okulda, Türkçe, Makedonca ve Arnavutça eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları programa ilgi büyüktü. Türkiye’den gelen öğrencilerin söyledikleri şarkılar salondakileri coşturdu.





Okul günü kutlamalarına katılan Prof. Dr. Vahdettin Engin ve eşi Emel Engin’in yazdıkları birer kitabı hediye etmeleri ayrı bir anlam kattı. Çok sayıda öğrenci ve öğretmene kitaplarını imzalayarak hediye etttiler.





’ya konuşan Prof. Dr. Vahdettin Engin, “Kardeşlik ve Barış” projesi çerçevesinde Makedonya’ya, Ohri’ye geldiklerini ve bu vesileyle öğrenci ve öğretmen arkadaşlara “Osmanlı’dan Cumhuriyet