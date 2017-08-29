(Görüntülü Haber) Türkiye'nin Uluslararası Maarif Okulu 11 Eylül'de Kosova’da eğitime başlıyor

Enis Tabak, Prizren, 29 Ağustos () - Türkiye Cumhuriyeti tarafından FETÖ okullarına karşın dünyada ilk kez başlatılan eğitim desteği Kosova'da ilk kez uygulamaya geçti. Kosova'da başkent Priştine ve Prizren'de eğitim faaliyetine geçen Türkiye Cumhuriyeti destekli Uluslararası Kosova Maarif Okulları, Kosova'da 4 Eylül tarihinde başlayacak olan yeni eğitim döneminden bir hafta sonra 11 Eylül tarihinde ilk kez yeni eğitimine başlayacak. Yeni eğitim dönemi öncesi Uluslararası Kosova Maarif Okulları'nı ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'a Kosovalı Türk siyasiler de eşlik etti. Yeni eğitim dönemi öncesi Prizren'deki Uluslararası Kosova Maarif Okulunu ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, hem yeni okulu gezme hem de ailelerle birlikte bir araya gelme fırsatı buldu. Maarif Vakfı Kosova Koordinatörü Mesut Özbaysar, okulu yeni öğretim yılına yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ve bütün fiziki koşullarını eğitime hazır hale getirdiklerini vurgulayarak “Burada kullanmış olduğumuz bütün ürünler, kendi sınıfında en iyi olanlar. En iyi araç ve gereçleri temin ettik. Buna akıllı tahtalarımız da dahil. Uluslararası standartlardaki bir kalitede eğitim imkanı sunmuş olacağız çocuklarımıza.” diye konuştu. Büyükelçi Kılıç, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada Maarif Vakfının Kosova’da Türk bayrağını taşıma ve eğitim faaliyetlerini yürütme yetkisine sahip tek vakıf olduğu ifade ederek "Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına eğitim faaliyetleri yürütmek yetkisine sahip tek vakıftır. Ama dost ülke Kosova’da bir ilki gerçekleştiriyor. Kendi donanımıyla, kendi kurduğu okullarla çalışmaya başlıyor." dedi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki yapılanmasında eğitim kurumlarının başta geldiğini ifade eden Kılıç, bu kurumların verdiği diplomalar ya da mezuniyet belgelerinin Türkiye’de herhangi bir denkliği veya karşılığı olmadığının altını çizdi. Burada velilere seslenen KDTP Milletvekili Fikrim Damka da, Türkiye'nin her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Büyükelçi kılıç ve davetliler yeni eğitime başlayacak olan Uluslararası Maarif Okulları'nı gezme fırsatı buldular.