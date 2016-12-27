(Görüntülü Haber) Türkiye mezunu Kosovalı gençler: "Biz Türkiye'nin burada gayri resmi büyükelçileriyiz"

Enis TABAK - KOSOVA () - 2007 yılında Türkiye'den mezun olan gençleri tek çatı altında toplamak maksadıyla kurulan Türkiye Mezunları Derneği - TÜMED, önceki gün gerçekleştirdiği 4. olağan genel kurul toplantısı ardından, ilk yönetim kurulu toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. Toplantıda Dernek Tüzüğü uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Sekreter, Muhasebe Sorumlusu ve Hukuk Müşaviri seçildi. Yeni Yönetim Kurulunun oybirliği ile almış olduğu kararla Cengiz Çesko yeniden TÜMED Başkanı seçilirken, başkan yardımcıları görevine ise Onur Cibo ve Semih Bilurdagi seçildi. Gecede ayrıca derneğin sekreterlik görevine Nafiye Muriç seçilirken, Muhasebe görevine Levent Zuban ve Hukuk Müşaviri görevine de Emin Limari seçildi. 'ya konuşan TÜMED Başkanı Cengiz Çesko: 'Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin burada gayri resmi büyükelçileriyiz. Burada Büyükelçilik olsa da olmasa da, biz her zaman her yerde Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimlerini almış gençleriz ve burada Türkiye'de almış olduğumuz o kaliteli eğitimi buraya yansıtmamızdır. Bir sürü çalışan arkadaşımız var çalışan arkadaşlarda işyerlerinde farkındalık oluşturmaktadırlar ki bu da Türkiye mezunu olmaktan kaynaklanıyor' dedi. Toplantı ardından yeni yönetim toplu aile fotoğrafı çekildi.