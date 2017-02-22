(Görüntülü Haber) Türkiye Mezunları Derneği, Kosova bağımsızlığı paneli düzenledi

Enis TABAK - KOSOVA / - Türkiye'de eğitimini tamamlamış gençler tarafından 2007 yılında kurulan Türkiye Mezunları Derneği - TÜMED, Kosova'nın bağımsızlığının 9'uncu yılı nedeniyle panel düzenledi. Kosova bağımsızlığının 9'uncu yılı kapsamında TÜMED tarafından düzenlenen panele, Türkiye'de üniveriste eğitimini tamamlayan mezunlar katıldı. TÜMED olarak bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde panel düzenlemeyi uygun gördüklerini söyleyen TÜMED Başkanı Cengiz Çesko, Kosova'da bağımsızlık öncesi ve sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili genç nesli bilinçlendirmek istediklerini söyledi. Konuşmacı olarak katılan Türkiye mezunu Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasisi Müdürü Güner Ureya, Kosova'nın bağımsızlık süreci hakkında bilgi verdi. Panelde ayrıca Barış Karamuço'nun yönetmenliğini üstlendiği ve Kosova'nın bağımsızlık sürecini anlatan 'Bayrak' filmi gösterildi. Panele katılan davetliler, Kosova bağımsızlığıyla ilgili merak ettikleri soruları panelistlere sorma şansı buldular.