Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

(Görüntülü Haber) Türkeş: Türkiye'nin eksikleri var, onların telafi edilmesi lazım

Gonca Yağcı, Londra, 5 Mart, () - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, teklif edilen anayasa değişikliğinin, sistemin daha az hatalı işlemesi ile alakalı olduğunu söyleyerek ''Bunun kişilerle alakası yok. Türkiye'de bugün için yeni...

Gonca Yağcı, Londra, 5 Mart, () - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, teklif edilen anayasa değişikliğinin, sistemin daha az hatalı işlemesi ile alakalı olduğunu söyleyerek ''Bunun kişilerle alakası yok. Türkiye'de bugün için yeni bir yönetim tarzına ihtiyaç yok, Türkiye çok şükür yönetiliyor ancak eksiklikler var. Onları telafi etmekle alakalı'' diye konuştu. Tuğrul Türkeş, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde, Avrupalı Türk Demokratlar Derneği İngiltere Şubesi'nin düzenlediği halk buluşmasına katıldı. Londra'daki Horsney Atatürk Okulu'nda düzenlenen buluşmada, Türkeş okuldaki öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti, onlarla birlikte sohbet etti Toplantı öncesinde Horsney Atatürk Okulu öğrencilerinin hazırladığı canlı performanslar ve halk oyunları gösterisi izlendi. Türkeş, gösterinin ardından öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesinde Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin 16 Nisan'da gerçekleştireceği halk oylamasının çıkış sürecini ve neden gerçekleştirilmek istendiğini anlattı. Türkeş, referandumun sistemin daha az hatalı işlemesi ile alakalı olduğunu belirterek ''Bunun kişilerle alakası yok. Türkiye'de bugün için yeni bir yönetim tarzına ihtiyaç yok, Türkiye bugün çok şükür yönetiliyor ancak eksiklikler var. Onların telafi etmek alakalı'' ifadelerini kullandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesinde Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin 16 Nisan'da gerçekleştireceği halk oylamasının çıkış sürecini ve neden gerçekleştiğini anlattı. Türkeş, İngiltere ziyareti çerçevesindeki Londra'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplumlu Temsilcileri ve Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.