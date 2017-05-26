(Görüntülü Haber) Türk Ukrayna İşadamları Derneği Başkanlığı’na yeniden Burak Pehlivan seçildi

Ukrayna’daki Türk işadamları derneklerinden TUİD’in olağan Genel Kurulu yapıldı. Burak Pehlivan başkanlığındaki mevcut yönetim, yeniden göreve seçildi. Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin (TUİD), Kiev Intercontinental Otel’de düzenlenen 9. olağan Genel Kuruluna tek liste olarak giren mevcut Başkan Burak Pehlivan’ın listesi, oylamaya katılan tüm üyelerin oyuyla seçildi. Genel Kurula T.C. Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Uzay Göktürk, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak, Başbakanlık TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, TUİD Genel Kurulu üyeleri, Türk ve Ukraynalı davetliler katılım gösterdi. TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan açılış konuşmasında TUİD’in 8. dönemini kapsayan 2015 Nisan-2017 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna’daki yabancı dernekler ve yurt dışındaki Türk işadamı dernekleri açısından hayata geçirdiği ilklere değindi. Pehlivan, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan komşu ülke Ukrayna’nın adeta yeniden kurulduğunu, bundan çok değil beş yıl önce dış ticaretinin yüzde 40’ını Rusya ile yapan ülkede bugün bu oranın yüzde 10’a düştüğünü söyledi. TUİD Başkanı gerek yatırımlar, gerekse ticaret açısından Avrupa Birliği ve Amerika’nın bu boşluğu yeterince dolduramadığını, buna karşılık zaten ülkede önemli bir gücü olan Türk şirketlerinin ülkeye önümüzdeki dönemde çok daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini ve göstereceğini söyledi. Burak Pehlivan, bunun için TUİD’e, Ukrayna’da yatırım ya da bu ülkeyle ticaret yapacak Türk firmalarına yok göstermesi açısından önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha fazla sorumluluk düşeceğini ifade ederek, “2017-2019 dönemi dernek tarihinin şüphesi en aktif dönemlerinden biri olacaktır” dedi. "TUİD'in serbest ticaret çalışmalarına katkısı önemli" T.C. Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak ise, TUİD’in farklı bir dernek olduğunu, özellikle Türkiye Ukrayna ekonomik ilişkilerinin en önemli gündem maddesi olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması noktasında gerek Ukrayna iş dünyası, gerekse Ukrayna hükümeti nezdinde yaptığı çalışmalarla oldukça önemli bir vazife üstlendiğini belirtti. Koçak, TUİD’in mevcut yönetiminin çıtayı çok yükselttiğini, yeni seçilecek yönetimin de en az bu seviyede bir çalışma yapmasını beklediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı. "TUİD, yurt dışı dernekleri içinde ayrı konuma sahip" Türkonfed Başkan Yardımcısı ve TUİD İstanbul temsilcisi Hasan Kamil Hayali ise, Türkiye’nin gönüllülük esasına göre örgütlenmiş en büyük iş insanları organizasyonu olan Türkonfed’in aynı zamanda dış ilişkilerini yönetmesi nedeniyle yurt dışındaki Türk derneklerini bildiğini, tüm bu dernekler arasında TUİD’in müstesna bir konumda olduğunu ve yurt dışı Türk dernekçiliği açısından örnek bir model oluşturduğunu ifade ederken, kurum olarak TUİD’e desteklerinin artarak süreceğini söyledi. Ukrayna’daki en büyük yabancı sermaye yatırımcısı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ukrayna Direktörü Şevki Acuner, TUİD'in üyesi olmaktan gurur duyduğunu, derneğin yalnız ilkleri gerçekleştirmediğini, yaptığı faaliyetlerle benzersiz, yegane bir organizasyon olduğunu belirterek, yeni seçilen yönetime başarılar diledi. Daha sonra söz alan TUİD bölge temsilcileri, bölgelerindeki faaliyetler aktarırken, TUİD yönetim kurulu üyesi Ali Bulut 8. dönemin faaliyet raporunu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Şen ise mali raporu okudular. Yönetim idari ve mali açıdan ibra edilirken, yapılan seçimle başkan Burak Pehlivan’ın listesi kullanılan geçerli oyların tümüyle seçildi.