(Görüntülü Haber) Türk sanatçılar, Kosova Çizgi Roman ve Karikatür Festivali'nde

Türk sanatçılar, Kosova Çizgi Roman ve Karikatür Festivali'nde

Enis Tabak / Prizren, 30 Temmuz () - Türkiye'den de karikatür ve çizgi roman sanatçılarının katıldığı Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali, Kosova'da başladı.





Kosova'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali başladı. Prizren'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nda düzenlenen Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali'ne, aralarında Türkiye'den karikatüristlerin de yer aldığı pek çok ülkeden sanatçı ve eserleri yer alıyor. Festivale, Kosova'da görevli Türk subayları da iştirak etti.





Yaklaşık 200 karikatür ve çizgi roman çiziminin yer aldığı açılışa çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'den festivale katılan çizgi roman sanatçısı Devrim Kunter, Kosova'ya ilk defa geldiğini fakat hiçbir yabancılık çekmediğini belirtti. Kunter, Türkiye'de halen olmayan bu tür bir festivale katılmaktan dolayı da mutluluk duyduğunu ifade etti.





Festival yöneticisi Gani Sundur, 14 yıldan bu yana düzenlenen festivale her geçen yıl ilginin daha da arttığını vurguladı. 4 gün sürecek festivale dünyanın birçok ülkesinden sanatçıların katıldığını belirten Sundur, 4 gün boyunca yeni nesil karikatür sanatçı adaylarına atölyeler düzenleneceğini söyledi.