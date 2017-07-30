Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

(Görüntülü Haber) Türk sanatçılar, Kosova Çizgi Roman ve Karikatür Festivali'nde

Türk sanatçılar, Kosova Çizgi Roman ve Karikatür Festivali'nde Enis Tabak / Prizren, 30 Temmuz () - Türkiye'den de karikatür ve çizgi roman sanatçılarının katıldığı Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali, Kosova'da başladı.   Kosova'da...

Türk sanatçılar, Kosova Çizgi Roman ve Karikatür Festivali'nde

Enis Tabak / Prizren, 30 Temmuz () - Türkiye'den de karikatür ve çizgi roman sanatçılarının katıldığı Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali, Kosova'da başladı.


 

Kosova'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali başladı. Prizren'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nda düzenlenen Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali'ne, aralarında Türkiye'den karikatüristlerin de yer aldığı pek çok ülkeden sanatçı ve eserleri yer alıyor.  Festivale, Kosova'da görevli Türk subayları da iştirak etti.


 

Yaklaşık 200 karikatür ve çizgi roman çiziminin yer aldığı açılışa çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'den festivale katılan çizgi roman sanatçısı Devrim Kunter, Kosova'ya ilk defa geldiğini fakat hiçbir yabancılık çekmediğini belirtti. Kunter, Türkiye'de halen olmayan bu tür bir festivale katılmaktan dolayı da mutluluk duyduğunu ifade etti.


 

Festival yöneticisi Gani Sundur, 14 yıldan bu yana düzenlenen festivale her geçen yıl ilginin daha da arttığını vurguladı. 4 gün sürecek festivale dünyanın birçok ülkesinden sanatçıların katıldığını belirten Sundur, 4 gün boyunca yeni nesil karikatür sanatçı adaylarına atölyeler düzenleneceğini söyledi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314