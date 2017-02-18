(Görüntülü Haber) Türk Modacı Bora Aksu, Londra Moda Haftası’nda büyük beğeni aldı (2)

Londra, 18 Şubat, () - Londra Moda Haftası’nda kreasyonunu sergileyen İzmir modacı Bora Aksu'nun koleksiyonundaki detaylar 20. yüzyıl başlarındaki kadınların oy verme hakkini kazanma hareketindeki topluluğun giyiniş tarzı ve sembolik detaylarından esinlenerek hazırlandı. Pastel renklerdeki el nakışları ile hazırlanmış yazılar, yakalarda manşetlerde ve kurdelelerde yer alırken yumuşak tonda ama güçlü mesajlar gönderiyor. Bora Aksu’nun Sonbahar-Kış 2017-18 koleksiyonu Sophia Dullep Singh’in hayatindaki kontrastlardan esinlenerek hazırlandı. Lila, mavi ve pembenin en açık tonlarının form bularak canlandığı dantel ve ipek tüller Sophia’nin aristokrasi battaniyeleri altındaki utangaç halini temsil ederken, kalın siyah beyaz danteller ve katmerli kareli kumaşlar onun tutkulu ve kararlı halini temsil ediyor. Bora Aksu özel olarak tasarladığı grafik kareli nakıslarla koleksiyonun yumuşak havasını bozmadan Sophia’nin karakterindeki yumuşak ve sert öğeleri mükemmel bir uyumla yansıtıyor. Koleksiyondaki yumuşak ve feminen kumaşlar, strüktüel formlarla birleşerek romantik ama cesur siluetler oluştururken, lüks dokumalardan yapılmış pelerinler, ceketler ve paltolar koleksiyonun baskın bölümünü oluşturuyor. 2003 yılında Londra Central Saint Martins Okulu’ndan üstün basari ile mezun olan Bora Aksu 4 kez İngiltere Moda Konseyinin yeni jenerasyon ödülünü kazandı. 2012 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’na davet edilerek Kraliçe Elizabeth’in de taktirini alan genç modacı Hong Kong’da acılan 10. mağazasıyla Türk modacılığını dünyada tanıtmaya devam ediyor. Sophia Dullep Singh kimdir? Maharaja Duleep Singh’in kızı ve Kraliçe Victoria’nin vaftiz kızı olan Sophia, kadınların secim hakki hareketinin öncülerindendi. Parlamento binasının dışında protesto yürüyüşleri yapan Sophia Dukeep Singh , kadınlar secim hakkini kazanana kadar vergilerini ödememe kararını almıştı. Kadın seçim hakkı grubunun başkanı Emmeline Pankhurst 1928 yılında ölünce Sophia onun yerine başkan seçildi. 1905 yılında Hampton Court Sarayı’nın önünde Hint asilli zayıf bir kadın, pahalı kürkler içinde kadın hakları için basılmış gazeteleri satarken , "Kadınlara seçim hakki" diye bağırıyordu" Bu genç kadın alışılmışın dışındaki karakteri ile bilinen Prenses Sophia Duleep Singh idi.