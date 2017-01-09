(Görüntülü Haber) Türk kadınları, yardım için seferber oldular

Temel ELCİVAN-ESSEN/ - Almaya'nın Essen kentinde bir araya gelen Türk kadınlar, Halep'ten tahliye edilmek zorunda bırakılan siviller için bir yardım kermesi düzenledi. Essen'de yaşayan ve sosyal yardım organizeleriyle bilinen Badiye Taytekin'in öncülük ettiği ve çok sayıda farklı derneklerin kadın kolları tarafından desteklenen ''Zulme Karşı Tek Yürek'' adlı yardım kermesi, Essen'de bulunan Efes Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Yardım kermesi için salon sahibinin ücret almadan salonu tahsis ederken, Essen ve çevresinde faaliyet gösteren çok sayıda Türk derneğin kadın kolları da, gönüllü olarak yardım kermesine katkı sundu. Farklı derneklerden bir araya gelen yaklaşık on beşi aşkın gönüllü kadınların birlikte çalışmasıyla hazırlanan yardım kermesine, duyarlı vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Gönüllü kadınların hazırladıkları yemek, börek, lahmacun, gözleme ve pasta gibi yiyecekler, Halep'ten göç etmek zorunda kalan sivil vatandaşlar için kermeste satışa sunuldu. Kadınlar tarafın özenle hazırlanan bazı yaş pastalar ise, salonda açık artırma usulüyle satılarak daha fazla maddi yardım elde edildi. Kermesi ziyaret eden vatandaşlar da, satanlarda sergilen yiyecekler satın alarak yardım kermesine maddi katkı sağladılar. YARDIMLAR KIZILAY'LA ULAŞTIRILACAK Yardım kermesi ile ilgili habercilere bilgi veren Badiye Taytekin, "Kermeste elde edilecek yardımın tamamı, Halep'ten İdlib'e tahliye edilen vatandaşlara gönderilecek ve yardımı da Türk Kızılay'ı aracılığı ile ulaştırılacak“ dedi. Yardım kermesinin düzenlenmesine öncülük eden Badiye Taytekin, "Bu kermeste çok insanın emeği var, herkes bu kermesin bir ucundan tuttu. Kimisi para yardımında bulundu, kimisi ben gelemem, ama börek yapıp yollarım dedi, kimisi de ben o gün boşum gelir salonda çalışırım dedi. Bize destek olan herkesten Allah razı olsun. Birlikte çalıştığımız kadın kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum“ dedi. Öte yandan Türk şirketi olan Divan Reisen GmbH'da, yapacağı turizm turlarından elde edeceği gelirlerden aynı şekilde bağışta bulunacağı belirtildi. Görüntü Dökümü --------------- -Pastalar açık artıma ile satışa sunulurken -Satanlarda yiyecekler -Yardim kermesine öncülük eden Badiye Taytekin ile röportaj -Gönüllü kadınlar hep bir arada poz verirken