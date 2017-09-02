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(Görüntülü Haber) Türk gurbetçiler, Kenya'daki mülteci çocuklara çifte bayram yaşattı

Daadab, 2 Eylül () - Avrupalı gurbetçiler Kenya'daki mülteci çocuklara çifte bayram yaşattı, binlerce sığınmacıya kurbanlık, harçlık ve kıyafet yardımı yapıldı. Kurban Bayramında Kenya'nın kuzeydoğusundaki Daadab Mülteci kampında...

Daadab, 2 Eylül () - Avrupalı gurbetçiler Kenya'daki mülteci çocuklara çifte bayram yaşattı, binlerce sığınmacıya kurbanlık, harçlık ve kıyafet yardımı yapıldı.

Kurban Bayramında Kenya'nın kuzeydoğusundaki Daadab Mülteci kampında yaşayan yetim çocuklar, Avrupa'dan gelen gurbetçiler ve Türkiye'den gelen gönüllülerin yardımlarıyla çifte bayram mutluluğu yaşadı.

1992 yılında Somali'de yaşanan iç savaş sonrasında yüz binlerce kişinin yerleştirildiği Daadab mülteci kampında bugün 600 bine yakın sığınmacı yaşıyor.

Kurban Bayramı vesilesiyle, kampta yaşayan mülteciler ve yetimhanelerdeki çocuklara Avrupa'da yaşayan gurbetçiler ve Türkiye'den gelen gönüllüler tarafından kurbanlık, kıyafet ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Merkezi Almanya'da bulunan ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarınca 2012 yılında kurulan Avrupa Yetim-der insani yardım kuruluşu gönüllüleri, Daadab kampında 1000 aileye kurban eti dağıttı ve 500 yetime de kıyafet ve bayram harçlığı desteğinde bulundu.


 

Yetimhane ziyaretleri sırasında çocuklar kendilerine dağıtılan bayram şekerleri, zarflarla verilen harçlıklar ve dağıtılan elbiseler ile mutlu olup çifte bayram yaşadılar.


 

 


 

Görüntü Dökümü:


 

Kamplardan detaylar


 

Kurban kesim ve dağıtımı


 

Yetimhanede çocuklara harçlık ve giysi yardımı


 

Avrupa Yetimder Gönüllüsü Mücahit Görmez röportajı


 

Kamp ve yetimhaneden çocuk detayları

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