(Görüntülü Haber) Tunahan Keser İzmir’de toprağa verilecek

Hamburg’da öldürülen 22 yaşındaki profesyonel boksör Tunahan Keser, için Hamburg’da cenaze merasimi düzenlendi. Almanya’nın Hamburg kentinde katledilen profesyonel boksör Tunahan Keser’in cenazesi memleketi İzmir’de toprağa verilecek. 23 Haziranda kaybolan ve 21 Temmuzda cesedi otoban parkı yakınında bulunan Türk gencinin, yapılan otopsi sonucu kurşunlanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Çevresinde çok sevilen ve boks otoritelerinin büyük yetenek olarak değerlendirdiği Tunahan için Hamburg’da bir cenaze merasimi düzenlendi. Hamm semtindeki DİTİB Mescidi Aksa Camisinde düzenlenen yürek burkan törende, baba Cemil Keser oğlunu İzmir’de toprağa vereceklerini açıkladı. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazına aile üyeleri, boksör arkadaşları, sivil toplum kuruluşu temsicileri ve vatandaşlar katıldı. Acıların en büyüğü olan evlat acısını yaşadığını söyleyen Cemil Keser, “Gerek arama çalışmalarında, gerekse Tunahan'ın cansız bedeni bulunduktan sonraki süreçte bizden dayanışmalarını ve iyi niyet dileklerini hiç eksik etmeyen kamuoyu ve siz basın mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunmak isterim. Bu acımasızca cinayetin kim ya da kimler tarafından, ne amaçla işlendiğini Alman emniyet ve adli birimlerin bir an önce aydınlığa kavuşturmaları en büyük arzumuz ve umudumuz. İnşallah adalet en kısa zamanda tecelli eder ve katil veya katiller bir an önce hukuk önünde hesap verirler. Evlat acısı nasıl, hangi kelimelerle, hangi duygularla anlatılır bilemiyorum. Fakat bu derin ve tarifsiz acıyı bir baba olarak kalbimin derinliklerinde ve her hücremde ömrüm boyunca yaşayacağımı biliyorum. Benim ve diğer aile bireyleri için artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Katil veya katiller yaşam şevkimizi aldılar, Tunahan'ı bizden alarak, bizi de cansız bıraktılar. Sizlerin de desteğiyle bu acıyla yaşamayı öğreneceğiz. Tek gayemiz oğlumuzun anısını yaşatmak ve cinayeti işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için mücadele vermek olacak. Sözde sosyal medyada, gencecik bir hayatın sönmesine ve matemimize aldırış etmeden, acımıza acı katarak, yapılan saygısız ve esef verici paylaşımları da kınıyorum” dedi.