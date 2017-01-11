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(Görüntülü Haber) Tuna Nehri Dondu

Enis Tabak / Kosova, 11 Ocak () - Balkanlarda etkili olan soğuk hava dalgası ve fırtına yüzünden Tuna nehrinin Novı Sad bölgesindeki kesimi tamamen dondu. Tuna'nın donması yüzünden nehirde gemi trafiği durdu. Yetkililer nehirdeki buzları...

Enis Tabak / Kosova, 11 Ocak () - Balkanlarda etkili olan soğuk hava dalgası ve fırtına yüzünden Tuna nehrinin Novı Sad bölgesindeki kesimi tamamen dondu. Tuna'nın donması yüzünden nehirde gemi trafiği durdu. Yetkililer nehirdeki buzları kırmaya başladıklarını aksi halde, havaların düzelmesiyle sellerin olmasından endişelendiklerini söylediler. Tuna'nın son olarak 1985 yılında tamamen donduğu, Balkanlar'da son 35 yılın en soğuk kışının yaşadığını söylediler. Kosova genelinde eksi 25’i bulan soğuk hava Prizren’de 1 kişinin donarak ölümüne neden oldu. Kosova Polisi Prizren Bölge Sözcüsü Hazir Berisha 53 yaşındaki A.O’nun dün gece Prizren-Yakova arasında bir köyde donmuş halde bulunduğunu söyledi. A.O’nun cansız bedeni devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Polis haber vermesiyle olay yerine gelen ilk yardım ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. A.O’nun evsiz olduğu belirlenirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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