(Görüntülü Haber) Trump’ın ilk kez katıldığı İtalya’daki G7 Zirvesi başladı -1

Ekonomisi en büyük 7 ülkeden oluşan G7 Liderler Zirvesi, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki tatil kasabası Taormina’da başladı. Üyeliği, Kırım meselesinden dolayı 2014’te askıya alınan Rusya, bu yıl da zirveye davet edilmedi.





ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin oluşturduğu ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin de katıldığı zirve, Antik Roma - Yunan Amfi Tiyatrosu’nda çekilen aile fotoğrafının ardından yapılan açılış töreniyle başladı.





1998 yılında Rusya’nın da dahil edilmesiyle G8 adını alan birlik, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı işgal etmesinin ardından bu ülkenin üyeliğinin askıya alınmasıyla G7’ye dönüşmüştü.





2 gün sürecek olan ve bu yıl 43’üncüsü yapılan zirvenin gündem maddeleri, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik, dış politika, göç sorunu, iklim değişikliği, dünya ekonomisi ve sürdürülebilir büyüme konularından oluşuyor.





Manchester’da düzenlenen terör saldırısının ardından ülkesindeki güvenlik endişeleri nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May’in zirveyi yarıda keserek, ikinci gününe katılmayacağı belirtildi.





Birliğe üye ülkeler, küresel zenginliğin yaklaşık yüzde 64’ünü elinde bulunduruyor.





TRUMP’IN İLK G7 ZİRVESİ





Ocak ayında bu makama oturan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Paolo Gentiloni





ve Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu zirveye ilk kez katılıyor.





Zirvede en büyük tartışmaların, iklim değişikliği ve serbest ticaret üzerinde yaşanması bekleniyor.





9 günlük ilk yurtdışı ziyaretinin son ayağı bu zirve olan Trump’ın, diğer üye ülke liderleriyle iklim konusunda görüş birliğine varmayacağı düşünülüyor.





Seçim kampanyası sırasında Trump, ABD hükümetinin 2015’te Paris’te imzaladığı iklim değişikliğiyle mücadele planına ilişkin anlaşmadan ülkesini çıkaracağı sözü vermişti.





Ayrıca, Trump dışındaki G7 liderleri, serbest ticaretten yana.





Trump’ın ekonomi danışmanlarından, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn, İtalya yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada bu iki konu üzerinde sert tartışmalar olabileceğini doğruladı.





EN ZOR ZİRVE





Zirve öncesi açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da bunun, G7’lerin en zoru olacağını ifade etti.





İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de, kolay olmadığını bilseler de,





Taormina ruhunun, bu zirveden sonuç alınmasına yardımcı olmasını istediklerini dile getirdi.





Gentiloni, terör ve güvenlik konusunda kendilerinden bir mesaj beklendiğini de ekleyerek, bugün çok önemli bir açıklama yapacaklarını söyledi.





AFRİKA İÇİN ÖZEL OTURUM





İngiltere Başbakanı Theresa May’in katılmayacağı belirtilen zirvenin ikinci gününde düzenlenmesi planlanan özel bir oturuma, Avrupa’ya yönelik göç akınının en yoğun çıkış noktası olan Afrika ülkeleri Etiyopya, Nijer, Tunus, Nijerya ve Kenya liderleri de davet edildi.





Öte yandan, 10 bin polis ve askerin görev yapacağı zirve için olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.





İtalya, 26 Avrupa ülkesini kapsayan ve sınır kontrollerini ortadan kaldıran Schengen vize sistemini 10 Mayıs’tan itibaren askıya almıştı.





GREENPEACE’TEN EYLEM





Bu arada, çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace (Yeşil Barış), zirvenin yapıldığı otelin birkaç kilometre yakınında, G7 liderlerine karşı bir eylem düzenledi.





Denizde 8 ayrı kanoya binmiş olan eylemciler, Trump’ın seçim kampanyasındaki sloganı olan “America First” sloganına atıfla “Planet Earth first” ve “Climate Justice now” dövizleri açarak, liderlere, Paris’te imzalanan iklim değişikliği anlaşmasının gereklerini derhal yerine getirme çağrısı yaptı.





Bazı eylemciler de, iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesinin yarattığı tehdidi sembolize etmek için ABD’deki Özgürlük Heykeli’nin can yeleği giydirilmiş yarım bir replikasını plaja yerleştirdi.





Eylemciler, Donald Trump’ın iklim değişikliği politikasını değiştirmemesi halinde, diğer üye ülkelerin ya ABD’ye baskı yapması ya da onsuz yoluna devam etmesi gerektiğini vurguladı.