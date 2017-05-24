(Görüntülü Haber) Trump, Vatikan’da Papa ile buluştu: Görüşme gergin başladı

Katoliklerin lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, seçim kampanyası sırasında açıkça atışmaktan çekinmediği ve “Hristiyan olamaz” dediği ABD Başkanı Donald Trump’ı Vatikan’da kabul etti. Gergin bir havada başlayan iki liderin merakla beklenen görüşmesi, bir nebze yumuşak bir ortamda sona erdi. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, 9 günlük ilk yurtdışı seyahati kapsamında Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin topraklarının ardından ulaştığı İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Vatikan Şehir Devleti’nde Papa Francesco ile bir araya geldi. Donald Trump, bu sabah Apostolik Saray’da yarım saat süren ikili görüşme öncesi, eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve aynı zamanda danışmanı olan damadı Jared Kushner’ı Papa’ya takdim etti. Melania ve Ivanka Trump, Vatikan protokol kuralları gereği siyah birer elbise giyerken, başlarını da siyah birer tülle örttü. “PAPA ÇOK CİDDİYDİ, TRUMP İSE RAHATSIZLIK DUYUYOR GİBİYDİ” Buluşmanın ilk ve son dakikalarına tanıklık eden 2 gazetecinin aktardığına göre, iki lider birbirlerini “sıcak” bir şekilde selamlamadı. Gazeteciler gözlemlerini, “Papa çok ciddiydi, Trump ise rahatsızlık duyuyor gibiydi” diye aktardı. Yine aktarılana göre, Apostolik Saray’a daha önce ulaşmasına rağmen Papa, Trump’ı bir süre buluşmanın gerçekleşeceği salonda bekletti. Görüşmenin başında Trump, Papa’yla buluşmanın “çok büyük bir onur” olduğunu söyledi. Gazeteciler, “Papa, genellikle ağırladığı liderlere, hemen bir önceki seyahatleri nasıl geçti, gibi sorular sorar, ancak Trump’ın Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin topraklarına ziyaretlerini merak edip sormadı” diye başka bir anekdotu da paylaştı. “BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR” İkili görüşmenin ardından liderler birbirlerine hediyeler takdim etti. Papa, evangelizm, aile ile iklim değişikliği ve çevre konularında yayımlamış olduğu 3 genelge ile 2017 Dünya Barış Günü için yayımladığı mesajın bir kopyasını, “Bunu özellikle sizin için imzaladım” diyerek hediye etti. Papa’nın, barışa katkı sağlaması dileğiyle üzerinde zeytin ağacı sembolü olan bir madalyonu da hediye etmesi üzerine Trump, “Barışa ihtiyacımız var” dedi. İklim değişikliği konusunda Papa’yla zıt görüşlere sahip olan Trump, buna ilişkin genelgeyi kabul ederken de, “Bunu okuyacağım” diye karşılık verdi. Papa’ya, Nobel Barış Ödülü sahibi Amerikalı papaz ve Amerikan yurttaş hakları hareketi önderi Martin Luther King’in kitaplarından oluştuğunu söylediği bir paket hediye eden Trump da, “Umarım beğenirsiniz” dedi. TRUMP: SÖYLEDİKLERİNİZİ UNUTMAYACAĞIM Soğuk ve gergin bir ortamda başlayan görüşmenin, hediye değişimi ve toplu fotoğraf çekimi sırasında biraz yumuşadığı ve iki liderin gülümsedikleri görüldü. Trump, Papa’ya kabulü için teşekkür ederek, “İyi şanslar. Söylediklerinizi unutmayacağım” diye veda etti. Melania Trump ise, küçük bir tespihi Papa’ya kutsattı. DİNLERARASI DİYALOG VE SİYASİ MÜZAKERE İLE DÜNYA BARIŞININ SAĞLANMASINI GÖRÜŞTÜLER Vatikan’dan Papa ve Trump görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, uluslararası meseleler, Ortadoğu’nun durumu ve buradaki Hristiyan toplumunun korunması özelinde dinler arası diyalog ve siyasi müzakereler ile dünya barışının sağlanması konularının ele alındığı kaydedildi. Liderlerin, ortak duruşta oldukları yaşam lehine ve din ile vicdan özgürlüğü konuları ile ABD ve bu ülkedeki Katolik Kilisesi temsilciliğinin, sağlık, eğitim ve göçmenlere ilişkin işbirliğini de görüştükleri aktarıldı. 3 BÜYÜK DİNİN MERKEZLERİNE ZİYARET Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Trump’ın ilk yurtdışı seyahatinin ilk durakları olan Suudi Arabistan, İsrail ve Vatikan’ı ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce hiçbir ABD başkanının, tek bir seyahat ile üç büyük dinin merkezlerini ziyaret etmediğine dikkat çekerek, "Bu, gerçekten de tarihi bir yolculuk" yorumu yapmıştı. Trump’a bu gezisinde eşlik eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, bu durakların İslam, Yahudilik ve Hristiyanlığı temsil ettikleri için seçildiğini söylemişti. Hristiyanlık dünyasına ilişkin haberler yayımlayan Vatican Insider sitesi Başkan Trump’ın, Papa’yla bir devlet lideri gibi değil, bir dini lider gibi buluşacağını öne sürmüştü. SEÇİM KAMPANYASI SIRASINDA SERT ATIŞMA Kürtaj ve Hristiyanlara zulüm gibi konularda hemfikir olan Trump ve Papa’nın merakla beklenen buluşması, zıt görüşte oldukları göçmenler ve iklim değişikliği konularında karşılıklı sert açıklamalarının gölgesinde gerçekleşti. Bulunduğu makamın unvanlarından biri “Pontifex” yani “köprüler inşa eden” olan Papa, göçmenlere kapıları kapatan, onlara karşı duvarlar ören ülkeler ve liderlerini isim vermeden eleştirerek, “Duvarlar değil, köprüler inşa etmeliyiz” mesajını sıklıkla dile getirdi. Papa, seçim kampanyası sırasında göçe tedbir olarak Meksika sınırına duvar örmeyi vaat eden Trump’la ise, geçen yıl Şubat ayında doğrudan söz dalaşına girdi. Donald Trump, İtalya’dan Arjantin’e göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Papa’yı, geçen yıl Meksika gezisi sırasında ABD sınırı yakınında, sınırı geçmeye çalışırken ölenler için düzenlediği ayin ve bu soruna yönelik mesajlar vermesi sebebiyle eleştirdi. Trump’ın, siyasete alet olmakla itham ettiği Papa, “Köprüler yerine sadece duvarlar örmeyi düşünen biri Hristiyan olamaz” çıkışında bulundu. Trump da, bir dini liderin, başkasının inancını sorgulamasının utanç verici olduğunu ifade etti. Vatikan uzmanları, tarihte ilk kez bir Papa’nın, ABD’de seçim kampanyası yürüten bir başkan adayına bu kadar açıkça “meydan okuduğunu” belirtiyordu. Öte yandan, dünyanın çeşitli bölgelerinde sürmekte ve yayılmakta olan çatışmaların durdurulması için defaatle çağrıda bulunmuş olan Papa Francesco, ABD’nin “tüm bombaların anası” nitelemesine de kızdı. ABD’nin 13 Nisan'da, Afganistan'da IŞİD'in kullandığı tünelleri 9,800 kg ağırlığındaki GBU-43/B bombasıyla vurması ve bunu “tüm bombaların anası” olarak anması üzerine Papa, “Bu bombanın adı beni utandırdı. Ana hayat verir, bomba ise ölüm getiriyor. Bu şeye ana mı diyeceğiz yani?” ifadesini kullandı. Trump ise bu operasyonu "büyük bir başarı" olarak değerlendirmişti. “TRUMP, PAPA’YLA GÖRÜŞMEKLE İLGİLENMEDİ” Tüm bunlar ışığında Donald Trump’ın ilk yurtdışı gezisi programına Vatikan’ı da alması, iki lider arasındaki buzları eritmek için aylardır görüşme trafiği yürüten bazı Katolik Kilisesi temsilcileri ve danışmanların başarısı sayesinde olduğu belirtiliyor. Vatican Insider sitesi, ABD’deki Katolik Kilisesi temsilcilerinin, geçen ay Beyaz Saray danışmanlarına, Papa’nın Trump’la görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini, ancak Başkan’ın buna pek ilgi göstermediğini aktarmıştı. Nisan sonunda Mısır’dan dönüşünde uçakta gazetecilerin Trump’la muhtemel görüşmesine ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Papa, “Talep eden bütün liderlerle görüşebilirim. Ancak ABD’den henüz böyle bir talep gelmedi” demişti. ABD seçimleri sonrası Trump’la bir daha karşı karşıya gelmeyen Papa, bu ay Portekiz dönüşünde yaptığı açıklamada da, önyargısız bir şekilde Donald Trump’ı dinleyeceğini söylemişti. Papa’nın gezilerindeki heyette yer alan Civilta Cattolico dergisi direktörü Peder Antonio Spadaro, “merhamet diplomasisi” yürüten Papa’nın, hiç kimseyi, hiçbir ülkeyi ya da ulusu dışlamadığını ve herkesle görüşebileceğini ifade etmişti. İki liderin ortak bir zeminde buluşmasa da, dünyaya kısmi uzlaşma görüntüsü verebileceği belirtiliyordu.