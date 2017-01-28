Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Başkanı Donald Trump, sığınmacıların ülkeye kabul edilmesi ve göçmen vizelerine katı güvenlik önlemleri ile yeni soruşturma yöntemleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Savunma Bakanlığı'na atanan Jim Mattis'in yemin törenine katılmak için gittiği Pentagon'a gelen ve burada karara imza atan Trump, yaptığı konuşmada, yeni kararname ile 'Radikal İslamcı teröristlerin ABD'ye sokulmasının önleneceğini' söyledi. Trump, "Onları burada istemiyoruz. ABD'ye yalnızca bizi destekleyecek insanların gelmelerini istiyoruz" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Trump'tan bir kararname daha
Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Başkanı Donald Trump, sığınmacıların ülkeye kabul edilmesi ve göçmen vizelerine katı güvenlik önlemleri ile yeni soruşturma yöntemleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Savunma Bakanlığı'na...
28 Ocak 2017 Cumartesi 09:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.