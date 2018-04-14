(Görüntülü Haber) Trump: Suriye'ye hava saldırıları başladı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, () - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye karşı hava saldırıları düzenlenmesi emrini verdiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının hemen ardından da Suriye'nin başkenti, Şam yakınlarında patlama sesleri geldiği haberleri geçmeye başladı. Trump, Türkiye saati ile 04.00 sıralarında kameralar karşısına geçerek, ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ile birlikte, kimyasal silah kullandığı öne sürülen Esad güçlerini vuracaklarını duyurdu. Konuşmasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, erkek, kadın, çocuk demeden sivilleri hedef aldığını, kimyasal silahlarla onları soluksuz, acılar içinde bıraktığını söyleyen Trump, Bütün bunlar bir insanın yapacağı şeyler olamaz, bunlar bir canavarın işlediği suçlardır dedi. Dünyada kimyasal silahların yasaklandığına değinen Trump, Bu akşam giriştiğimiz harekatın amacı, kimyasal silahların kullanımına, üretilmesine ve dağıtılmasına karşı güçlü bir engel koymak. Bu engeli kurmak ABD'nin de ulusal önceliklerinden biri dedi. Trump, Duma'da kimyasal silahların kullanılmasının önemli bir askeri gerginlik yarattığını söyledi ve Fransa ile İngiltere'nin de bu operasyonda ABD'ye katıldığını belirtti. Trump, bu saldırının Rusya'nın Suriye'yi kimyasal silah kullanımı konusunda engelleyememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu savundu. Rusya'ya da çağrı yapan Trump, Moskova'nın 'karanlık yolu mu seçeceğine yoksa medeni uluslar arasına mı katılacağına karar vermesi' gerektiğini söyledi. Trump, operasyonların Suriye rejimi kimyasal silahlar kullanmaya son verene kadar süreceğini ifade etti.