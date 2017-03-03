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(Görüntülü Haber) Trump: Savunma harcamalarını artıracağız

Nafiz Albayrak / New York, 3 Mart () - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Donanması’nın en yeni teknolojilerle donatılmış amiral gemisi Gerald R. Ford'u hizmete soktu. Uçak gemisinde bir konuşma yapan Trump, ABD’nin güvenliğinin kendileri...

Nafiz Albayrak / New York, 3 Mart () - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Donanması’nın en yeni teknolojilerle donatılmış amiral gemisi Gerald R. Ford'u hizmete soktu. Uçak gemisinde bir konuşma yapan Trump, ABD’nin güvenliğinin kendileri için birinci sırada önem taşıdığını ve savunma harcamalarını artıracaklarını söyledi. Savaş gemilerinin sayılarını, öteki askeri donanımları en kısa zamanda artıracağını belirten Trump, denizci ceketi ve şapkası ile yaptığı konuşmada, Amerikan denizcilerini dünyanın en iyi denizcileri olduğunu söyledi. ABD eski başkanlarından Gerald Ford’un Amerikan ordusunun amiral gemisine verilmesinden büyük onur duyduğunu da belirten Trump, "Bu gemi ABD’nin en büyüğü, en iyisi ve en güzeli. Yakında bunun gibi daha çokları gelecek. Amerikan ordusunda görev yapan herkese, bizi güvende tutmaları için gerek duydukları kaynakları vereceğiz. Uçaklar, gemiler ve başka şeylerle dünyada en iyi donanıma sahip ülke olacağız. Bizim en iyi bildiğimiz şey kazanmak, yeniden kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

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