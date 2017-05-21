(Görüntülü Haber) Trump: Müslüman ülkeler, terörle mücadeleye öncülük etmeli (2)

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Riyad, 21 Mayıs, () - İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, terörle mücadele için birlikte çağrısında bulunduğu bir konuşma yaptı.

"Müslüman ülkeler, teröre karşı mücadeleye öncülük etmeli," diyen Trump, IŞİD ve diğer radikal terör örgütlerinin en ölümcül etkiyi ve hasarı yine Arap ülkelerine vermiş olduğunu vurguladı. Trump, "Ortadoğulu milletler, kendilerinin yerine Amerikan gücünün düşmanlarını ezmesini bekleyemez" dedi.

Kendi yaşam tarzlarını başkalarına dayatmada bulunmayacaklarını, ziyarete kimseye ders vermek için gelmediğini belirten Trump, Ortadoğu'nun doğal güzellik bakımından zengin olduğunu, küresel ticaretin en büyük merkezleri arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Trump, Suudi Arabistan'la yapılan askeri anlaşmalara da değindi. ABD Başkanı, "Suudi dostlarımızın, harika Amerikan savunma şirketleriyle kazançlı anlaşmalar yapmalarına yardım edeceğiz," sözü verdi.

"IŞİD'in petrol satması önlenmeli"

"IŞİD'in petrol satmasına imkan veren mali kanalları kesmemiz gerek," diyen Trump, Müslüman ülkelerin radikal görüşlü kişi ve grupları korumaması ve barındırmaması gerektiğini ifade etti.

Terörü İslam'la bağdaştıran ifadeyi kullanmadı

Trump, Batılı siyasetçiler tarafından sıklıkla kullanılan ve kendisinin de yakın zamanda yemin töreninde sarf etmiş olduğu "radikal İslamcı terörizm" ifadesini Suudi Arabistan'da kullanmadı. Trump, "terörle mücadelenin, inançlar arası bir çatışma değil, iyi ile kötü arasında bir mücadele olduğunu" söyledi.

Suudi Kralı Selman da etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cinayet işlemenin onuru olamaz. İslamiyet, barış ve hoşgörü dinidir," vurgusu yaptı.

ABD hükümeti ile Körfez Arap ülkelerinin, terörle mücadeleyle ilgili hususlarda uzlaştıkları bildirildi.