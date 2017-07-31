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(Görüntülü Haber) Trump: Kuzey Kore'yi halledeceğiz

Edip Sönmez / İstanbul, 31 Temmuz, () - ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından, Kuzey Kore meselesini "halledeceklerini" söyledi. ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'daki kabine toplantısının...

Edip Sönmez / İstanbul, 31 Temmuz, () - ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından, Kuzey Kore meselesini "halledeceklerini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz," ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı John F. Kelly'i kabineye tanıttığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yapan Trump, John F. Kelly için de "Mükemmel işler çıkaracağından hiç şüphem yok" yorumunu yaptı.

Kuzey Kore geçtiğimiz cuma günü, bu yıl 14. kez füze denemesi yapmış ve 2. ICBM (kıtalararası balistik füze) denemesini gerçekleştirmişti..

Başkan Trump ayrıca konuyla ilgili olarak, hükümetlerinin Kuzey Kore ve Ortadoğu dahil, bir takım dış politika meselelerini "önceki yönetimden miras aldığını" ifade etti.

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