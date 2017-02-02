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(Görüntülü Haber) Trump, kilisede siyasi propagandanın önünü açıyor

Edip Sönmez / İstanbul, 2 Şubat, () - ABD Başkanı Trump, "dini özgürlüklerin tehlike altında olduğunu" iddia ederek, papazların kilise vaazları aracılığıyla siyasi liderlere destek vermesini engelleyen kanunu kaldıracağını açıkladı. ABD...

Edip Sönmez / İstanbul, 2 Şubat, () - ABD Başkanı Trump, "dini özgürlüklerin tehlike altında olduğunu" iddia ederek, papazların kilise vaazları aracılığıyla siyasi liderlere destek vermesini engelleyen kanunu kaldıracağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkede her yıl şubat ayının ilk perşembe günü Washington'da düzenlenen ve 'Ulusal Dua Kahvaltısı' adı verilen geleneksel etkinliğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada Trump, ülkede 60 yıldır geçerli olan, vergiden muaf dini kurumlar ile kiliselerin siyasi propaganda yapmasını engelleyen Johnson Yasası'nı iptal edeceğini bildirdi. Dini liderlere ve siyasilere hitaben konuşan Başkan Trump, "Johnson Yasası'nı tamamen yok edeceğim ve dini temsilcilerimizin özgürce ve bedel ödetilme korkusu olmadan konuşabilmelerini sağlayacağım," dedi. Trump, başkan adaylığı döneminde de bu konuyu dile getirmişti ancak kaldıracağı kanun konusunda ilk kez net konuştu. Dini özgürlüğün "kutsal bir hak" olduğunu belirten Trump, makamındaki ilk günlerinde kendisi için dua eden Amerikan halkına da teşekkür etti.

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