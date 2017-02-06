(Görüntülü Haber) Trump: Bizi yok etmek isteyenleri uzak tutacağız

Edip Sönmez / İstanbul, 6 Şubat, () - Donald Trump, ABD Merkezi Komuta üssünde yaptığı konuşmada; ABD ordusuna yeni yatırımlar yapma, NATO'yu destekleme ve "ABD'yi yok etmeye çalışanları ülkeden uzak tutma" sözü verdi. ABD'nin Florida eyaletinin Tampa şehrindeki Merkezi Komuta üssünde komutanlara hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, "tükenmiş" diye nitelediği Amerikan ordusunu yeni yatırımlar yapacağını dile getirdi. ABD Başkanı, komutanlara "Bazı donanımların eksikliğini yaşıyorsunuz, bunu tamamlayacağız. Bol miktarda donanıma sahip olacaksınız," dedi. "Donanmada Birinci Dünya Savaşı seviyesindeyiz" Seçim kampanyası sırasında askeri yatırımları artırarak diğer harcamalarını kısma vaadinden bulunan Trump, ABD ordusunun "tükenmiş bir durumda" olduğunu savundu. Kullanımda olan savaş gemilerinden bahseden Trump, "Donanmanın Birinci Dünya Savaşı dönemindeki kadar düşük bir noktada olduğunu" belirtti. Kampanya döneminde ABD'nin NATO'dan çekilebileceği, NATO'nun artık demode olduğu söylemlerinde bulunmuş olan Trump, Florida'da bugün yaptığı konuşmada NATO'ya bağlı kalınacağını ifade etse de, "diğer milletlerin de katkılarını artırmaları gerektiği" uyarısında bulundu. Trump NATO ülkeleri konusunda şu ifadeleri kullandı: "NATO'yu şiddetle destekliyoruz. Sadece tüm NATO üyelerinin tam ve gereken ölçüde maddi katkılarda bulunmasını istiyoruz; ki pek çoğu gereken desteği vermiyor." "Bizi yok etmek isteyenleri, ülkemizi yok etmek isteyenleri uzak tutacağım" sözleriyle komutanların alkışını alan Trump, vize ve iltica yasağı kararnamesi yayınladığı yedi Müslüman ülke konusundan özellikle bahsetmese de, bu sözleri iptal edilen kararname konusuna referans olarak yorumlandı.