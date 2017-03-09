Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...
New York'ta kırmızıya bürünen kadınlara polis engeli
New York'ta kadınlara polis engeli
On binlerce kadın Taksim'de yürüdü
Kadınlar Taksim'de hakları için yürüdü

(Görüntülü Haber) Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, ABD'nin YPG'yi desteklemeyi sürdüreceğini ve PKK ile YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı olduklarını söyledi. ABD Dışişleri...

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, ABD'nin YPG'yi desteklemeyi sürdüreceğini ve PKK ile YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı olduklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Mark Toner, bir soru üzerine Türkiye, Rusya ve ABD genelkurmay başkanlarının Antalya'da yaptıkları görüşmede, daha etkin bir operasyon için yeni olanak ve olasılıkları değerlendirdiklerini belirterek, "Görüşmede IŞİD'e karşı daha geniş bir savaş kapsamında Menbiç'teki durum da görüşüldü. Ayrıca PKK, El Kaide El Nusra Cephesi de dahil olmak üzere bölgedeki terör örgütleri ele alındı" dedi. Toner, "ABD'ninYPG'ye sağladığı destek konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varıldı mı?" sorusuna verdiği yanıtta ise "Kuzey Suriye'de faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri kapsamında YPG'yi uzun süredir desteklemekteyiz. YPG, IŞİD ile mücadelede çok etkili oldu. Bunları birçok kez burada konuştuk. YPG IŞİD'i savaş alanından püskürtmede ve sonuçta onlar yok etmede çok etkin. Operasyonların 4 Kasım'da başladığı günden bu yana 6.000 kilometrelik alanı ve Rakka civarında IŞİD'in ele geçirdiği 100'den fazla köyü... Biz açıkçası YPG ile ilgili Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. Ancak PKK ile YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz" dedi. Mark Toner, bir başka soru üzerine de ABD'nin terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı olduklarını ve orada olmamaları gerektiğini düşündüklerini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.