(Görüntülü Haber) Tolga Kazaz Kosova'da 'Yılın Sanatçısı Ödülü' aldı
Kosova Türk Sanatçılar Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'Yılın Sanatçısı Ödülü'ne bu yıl, Türk sanatçı Tolga Kazaz layık görüldü. Bugüne kadar başta Kosova olmak üzere Türkiye'nin birçok önemli organizasyonlarında...
10 Ocak 2017 Salı 13:14
Kosova Türk Sanatçılar Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'Yılın Sanatçısı Ödülü'ne bu yıl, Türk sanatçı Tolga Kazaz layık görüldü. Bugüne kadar başta Kosova olmak üzere Türkiye'nin birçok önemli organizasyonlarında Kosova'yı temsil eden ünlü sanatçı Tolga Kazaz, Kosova Türk Sanatçılar Derneği tarafından 2016 yılı sanatçısı ödülünü aldı. Ödül gecesi Kazaz’ı anlatan slayt gösterisiyle başladı. Konuşmaların ardından ödülünü, Kosova Türk Sanatçılar Derneği Onursal Başkanı Reşit İsmet Krüezi'den alan Tolga Kazaz, kendisinin bu günlere gelmesinde emeği geçen Krüezi'ye teşekkür etti. 2016 yılı sanatçısı ödülünü alan Tolga Kazaz'da çok mutlu olduğunu söyledi. Kazaz gecede davetlilere bir konser verdi. Kazaz'ı bu mutlu gecesinde sanatçı dostları da yanlız bırakmadı.
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