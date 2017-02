(Görüntülü Haber) Tıp ve Biyoloji'nin devleri Venedik'te buluştu (1)

Murat VAROL, VENEDİK, 13 Şubat () - Genetiği ve DNA'sı en sağlam spermleri bularak çiftlerin evlat sahibi olma şansını yüzde 70'lere taşıyan Mikroçip yöntemindeki yenilikler İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. ABD'de Stanford Üniversitesi Tüp Bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen, aynı üniversitede görevli olan Türk doktor Prof. Dr. Utkan Demirci, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi-Tüp Bebek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş yöntemin çiftlere nasıl umut olduğunu anlattı. Genetiği ve DNA'sı en sağlam spermlerin elde edildiği Mikroçip Yöntemi çiftlerin anne-baba olma şansını yüzde 70'lere taşıyor. ABD'de UCSF- California of San Francisco University Tüp Bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen, Stanford Üniversitesi'nde görevli Türk doktor Prof. Dr. Utkan Demirci, Acıbadem Üniversitesi Tüp Bebek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş mühendislik, tıp ve biyolojik bilimlerini birleşmesi ile erkek kısırlığına çözüm olabilecek 'mikroçip' yönteminin başarısını Venedik'te düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. ABD'de UCSF- California of San Francisco University Tüp Bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen mikroçip yöntemi ile ilgili olarak şunları söyledi Sağlıklı gebeliğin oluşumunda sperm ve yumurta kalitesi çok önemlidir. Son yıllarda tüp bebek alanındaki bilimsel araştırmalara dayalı gelişmeler başarıyı da beraberinde getirdi. Tüp bebek tedavisinde kaliteli sperm ve yumurtanın seçimi anahtar işlemdir. Mikroçip yöntemi uzmanlara en kaliteli ve en sağlıklı spermi bulma konusunda çok büyük kolaylık sağladı. En kaliteli sperm ile yumurtanın birleşmesi sonucu oluşan kaliteli embriyo ile sağlıklı gebeliklerin oluşumu sağlanıyor. Yöntem çiftlerin çocuk sahibi olma şansını artırdı. EN KALİTELİ SPERMİ NASIL BULUNUR ABD'deki Stanford Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Utkan Demirci basın toplantısında yaptığı konuşmada mikroçip yönteminin nasıl geliştirildiğini anlattı. Demirci, Milyonlarca sperm arasından daha iyi spermi, daha iyi nasıl buluruz' mantığına dayanan mikroçip basit ve doğadan esinlenen bir yöntem. Bebek sahibi olmaya çalışan çiftlerde erkek kısırlığı oranı yüzde 30-50 arasında değişir. Tüp bebek tedavisinde sperm ayıklamada kullanma santrifüj teknolojisi 1960-70'lere dayanıyor. Bilim adamı olarak anne adayının tüplerindeki mikro kanalcıkları örnek alıp teknolojiye transfer ettik. Mikroçip yöntemini her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Günümüzde artık Mikroçip yöntemi ile DNA'da kırıkları düşük olan, genetik kusurları olmayan spermlerin seçimi yapılıyor. Bu da 'sağlıklı gebelik, sağlıklı bebekler' oranını yükseltiyor dedi. 'MİKROÇİP' YÖNTEMİNİN DÜNYADA İLK OLARAK TÜRKİYE'DE UYGULAMAYA BAŞLANDI Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, 'mikroçip' yönteminin dünyada ilk olarak Türkiye'de uygulamaya başladığını ve üç yılda bin 250 hastada uyguladıklarını söyledi. Sperm seçimi için mikro akışkan çip teknolojisi kullanılmasıyla yüzde 69.4 gibi ciddi bir başarı elde ettik. Sözlerine şöyle devam etti Mikroçip özellikle tüp bebek ve aşılama teknolojilerinde son derece başarılı bir yöntem. Tüp bebek tedavisinde genellikle başarı oranı yüzde 50-55 iken mikroçip yöntemi ile bu oran 69.4'lere yükseldi. Özellikle 35-42 yaş arasındaki kadınlarda yüzde 53.85, 35-53 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 64.7 gebelik oranı elde edildi. En yüksek başarı da erkek kısırlığı sorunu yaşayan hastalarda yüzde 76,2 oldu. Çünkü mikro akışkan çip teknolojisi ile spermler arasından DNA yapısı en ideal olan spermleri seçmek mümkündür. Sağlıklı spermlerden oluşturulan embriyolarla daha yüksek gebelik sonuçları elde edilir. Kaliteli spermler ve yumurta hücresinin birleşmesi ve neticesinde döllenmesi ile, 5. güne ulaşan blastosist embriyolar elde edilir. Gebelik şansı bu embriyolarla daha da üstlere taşınır. Spermler arasından DNA'sı en kaliteli olan spermleri kullanmaktır. Bu sayede oluşturulacak embriyoların da DNA yapısı oldukça kaliteli olacaktır. Bu sayede embriyo rahme daha kolay tutunur, gebelik sağlıklı bir şekilde gelişir.ö Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Kavas ise aşılama tedavisinde mikroçip yöntemi kullanılması ile başarı oranının 2-3 kat arttığını belirterek, ?Kullanım kolaylığı ve maliyet açısından son derece rahatlık kazandıran bu yöntem; en ücra yerleşim alanlarında yaşayan hasta adaylarının çocuk sahibi olma şansını artırdı. Aşılama tedavisinde 5 hastadan biri artık mikroçip yöntemi sayesinde çocuk sahibi olabiliyor dedi.