(Görüntülü Haber) TİKA, Kosovalı tarımcının yüzünü güldürdü

Enis Tabak / Mamuşa, 27 Şubat, () - 2004 yılından bu yana Kosova'da faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın tek Türk köyü olan Mamuşa'da çiftçilere modern tarım araç ve gereçleri dağıttı. Mamuşa Aksaya Tarımcılar Derneği'nin girişimiyle TİKA, geçimini tarımla sağlayan Mamuşalı çiftçilere tarımsal araç ve gereç yardımında bulundu. Mamuşa'da düzenlenen dağıtım törenine Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) Genel Başkanı ve Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, TİKA'nın Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik ve TİKA'nın Kosova Kordinatörü Necip Özay Özütok katıldı. Desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür eden Akasya Tarımcılar Derneği Başkanı Fatih Mazrek, 5 bin nüfuslu Mamuşa'nın yüzde doksanının tarımcılıkla uğraştığını ve üretilen ürünlerin Kosova genelinde dağıtıldığını söyledi. TİKA'nın Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik de, TİKA olarak başta Balkanlar olmak üzere dünyanın her yerinde aktif rol oynadıklarını ve ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara destekte bulunduklarını söyledi. Mamuşalı tarımcıya desteklerinden dolayı teşekkür eden Kosova Türk Adalet Partisi - KTAP Genel Başkanı ve Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, TİKA'nın Mamuşa'ya pek çok destekte bulunduğunun altını çizdi. Bütüç ayrıca Mamuşa Kapalı Spor Salonu ve Atatürk Lisesi'nin ikinci katının inşaatı için sundukları desteklerden dolayı da teşekkür etti. Mamuşalı çiftçilere desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür edilen konuşmaların ardından TİKA yöneticileri ve Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, tarımcılara malzeme ve araçlarını dağıttılar.