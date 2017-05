(Görüntülü Haber) THY'nin Phuket seferleri başlıyor (1)

İbrahim YILDIZ/BANGKOK, () - Türk Hava Yolları'nın (THY), 17 Temmuz'da ilk uçuşunu gerçekleştireceği dünyaca ünlü tatil adası olan Phuket seferlerine başta Türkiye olmak üzere Güney Amerika, Rusya ve Avrupa'dan yoğun ilgi var. 2016 yılında Tayland'a 325 bin yolcu taşıyan THY, ülkede Bangkok'dan sonra yeni bir destinasyon daha ekliyor. Ülkenin en önemli tatil adası olan Phuket seferlerine başlayacak olan THY'ye şimdiden büyük ilgi gösteriliyor. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan Phuket seferlerine yoğun talep olduğunu ifade eden THY Bangkok İstasyon Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, Bangkok'a haftada 14 sefer gerçekleştirildiğini ve ekonomi sınıfı yolcular da ise yüzde 87 dolululuk oranını yakaladıklarını da açıkladı. PHUKET'E TÜRKİYE'DEN DE İLGİ VAR 17 Temmuz'da Phuke'te yapılacak ilk sefer öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten ve bu sefere yoğun bir bilet talebi olduğunu altını çizen Tuğcu, şunları söyledi: “Bu sene Phuket'i açacağız. İstanbul'dan Phuket'e 17 Temmuz'da da ilk seferimiz gerçekleşecek. Haftada 4 frekans olarak başlıyoruz. Phuket çok önemli bir pazar. Bütün uluslararası alanlar için çok güçlü bir pazar. Phuket seferlerin başlayacağının duyurulmasının ardından Güney Amerika'da Sao Paulo ve Bounes Aires'ten başlayarak Türkiye'nin her yerinden, Avrupa ve Rusya'dan çok sayıda yolcu rezervasyonu yapıldı. THY olarak çok iyi bağlantı sürelerimiz var. Avrupa'nın birçok noktasında, Frankfurt, Londra ve Paris gibi merkezlerden ciddi şekilde yolcu taşıyoruz. Vizelerin kalkmasıyla beraber hem Bangkok hem Phuket ciddi şekilde birleşerek, Avrupa'nın her noktasından şu ana kadarki rezervasyon eğrilerine göre Diyarbakır'dan Samsun'a, Ankara'ya kadar birçok noktasından rezervasyonlarımız mevcut." KIŞ SEZONUNDA BİLE GÜNDE İKİ SEFER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 2012 yılında Türkiye ile Tayland arasında vizelerin kaldırılmasının ardından Türkiye'den Tayland'a ciddi ilgi duyulduğunu ifade eden THY Bangkok İstasyon Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, şöyle devam etti: “Trafik, vizelerin kaldırılmasıyla ciddi şekilde artmaya başladı. Tayland çok ciddi 70 milyonluk ciddi bir nüfusa sahip ama pasaport sahibi oranı yıllar içinde gelişmeye başladı. Bundan 6-7 yıl önce sadece 4-5 milyon kişide pasaport varken şu anda 15 milyona yakın pasaport var. Orta sınıf gelişmeye başladıkça seyahat kültürü gelişen bir millet. Avrupa'ya çok ciddi bir ilgi duyuyorlar. 2012 itibariyle Türkiye'ye de çok ciddi şekilde talep oluşmaya başladı. Bu gelişim tamamen vizelerin kalkmasıyla oluşan bir durum. Vizelerin kalkmasıyla Tayland seferleri 14'e çıktı. Kasım itibariyle kış sezonunda ilk kez günde iki sefer noktasına geldik. 2016 yılında 325 bin yolcu taşıdık ve yüzde 87 doluluk oranını yakaladık. Seferlerimizi şu an Airbus A330 tipi uçaklarıyla yapıyoruz. Sezonda ise Boeing 777 tipi uçaklarımızı kullanıyoruz." TAYLAND'LILARA TÜRKİYE TATİLİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Tayland'lıların Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere Bursa, Edirne ve Pamukkale gibi yerlere ilgi duyduğunu söyleyen Tuğcu, “Bu pazar büyümeye devam ediyor. Tayland'da ülkemizin tanıtımı da büyükelçiliğimizin araçlığıyla sürüyor. Yeni noktalarla beraber Türkiye pazarı ciddi şekilde büyüyecek. Takribi olarak da geçen seneye toplam yolcu pazarında göre yüzde 32-33'lük büyüme öngörüyoruz" dedi.