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(Görüntülü Haber) Tayvan'da tur otobüsü devrildi 32 kişi hayatını kaybetti

Sadi Kaymaz / Pekin, 14 Şubat () - Tayvan'da meydana gelen katliam gibi tur otobüsü kazası araç kamerasınca görüntülendi. Tayvan'da başkent Taipei civarında bir tur otobüsünün dün gece devrilmesi sonucu 32 kişi öldü, 12 kişi...

Sadi Kaymaz / Pekin, 14 Şubat () - Tayvan'da meydana gelen katliam gibi tur otobüsü kazası araç kamerasınca görüntülendi. Tayvan'da başkent Taipei civarında bir tur otobüsünün dün gece devrilmesi sonucu 32 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kaza anları arkadan seyreden bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, aşırı hız nedeniyle virajı alamayan otobüsün yana devrilip tavan kısmından bariyerlere çarptığı görüldü. Kaza sonrası bir açıklama yapan polis yetkilileri, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı sürücü hatasından şüphelenildiğini söyledi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. İstatistiklere göre, kaza son 30 yılda meydana gelenlerin en ağırı. Kazada çoğu ileri yaşlardaki 30 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Turistler, şehir dışındaki bir çiftlik ziyaretinden geri dönmekteydi. Tayvan'da 1986 yılında bir otobüsün nehre uçması sonucu 42 kişi hayatını kaybetmişti.

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