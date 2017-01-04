(Görüntülü Haber) Suudileri kızdıran klip
Suudi popçu Mecid El Esa'nın son şarkısı "Hwages" (Endişeler) için çektiği klip ülkesindeki muhafazakar erkekleri kızdırdı. Kilip kısa sürede 2 milyonu aşan izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Klipte araba kullanan, bisiklet süren,...
04 Ocak 2017 Çarşamba 17:16
Suudi popçu Mecid El Esa'nın son şarkısı "Hwages" (Endişeler) için çektiği klip ülkesindeki muhafazakar erkekleri kızdırdı. Kilip kısa sürede 2 milyonu aşan izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Klipte araba kullanan, bisiklet süren, kaykaya binen çarşaflı kadınlar rol alıyor. Şarkının nakarat kısmında ise nakaratında "Allah'ım bizi erkeklerden kurtar" ve "Erkekler bizi delirtiyor" sözleri yer alıyor.
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