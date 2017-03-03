Cakarta, 3 Mart, () - Suudi Kralı Salman'ın, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile birlikte çekip Facebook'ta paylaştığı video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz'in Endonezya ziyaretinde şatafatlı resmi tören görüntülerinin dışına çıkarak, sosyal medya videosuyla açıklama yapması büyük ilgi çekti. Endonezya Devlet Başkanı Widodo, bölgede geniş kapsamlı resmi ziyarette bulunan Kral Salman'la akşam yemeği sırasında video kaydetti. Başkan Widodo ile çektikleri Facebook videosunda Kral Salman, Endonezya'da olmaktan ve Widodo ile görüşmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Salman, selfie video'da "Endonezyalılar bizim kardeşlerimizdir ve çok kıymetlidirler," ifadelerini kullanırken, Başkan Widodo ise Kral Salman'a övgülerde bulundu. Widodo'nun başkanlık resmi Facebook hesabında paylaştığı görüntüler 3 milyondan fazla kez izlendi ve 100 bine yakın kişi tarafından paylaşıldı. Suudi Kralı Salman'ın geçen hafta da Malezya Başbakanı Necib Abdul Razzak'la çektiği selfie sosyal medyanın dikkatini çekmişti.
(Görüntülü Haber) Suudi kralı, Endonezya devlet başkanıyla selfie video yayınladı
Cakarta, 3 Mart, () - Suudi Kralı Salman'ın, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile birlikte çekip Facebook'ta paylaştığı video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz'in Endonezya ziyaretinde şatafatlı...
03 Mart 2017 Cuma 19:03
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