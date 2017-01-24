(Görüntülü Haber) Suriye muhalefetinden Abu Zeid: Kalıcı bir ateşkes için uygulanabilir bir yol haritasına ihtiyaç var.

Güldena Nabiyeva / Astana, 24 Ocak () – Suriye muhalefetinden Usame Abu Zeid, "Astana görüşmelerine 2 gün kalıp geri dönmek için değil amacımıza ulaşmak için geldik. Ve bu amaca ulaşmanın en önemli yolu tutarlı ve uygulanabilir bir yol haritası çizmekten geçiyor.” dedi.

Suriye muhalefetinden Usame Abu Zeid, Astana görüşmesinde ateşkesle ilgili en önemli konuların görüşüldüğünü ve Rus tarafından ateşkes konusunda yeni yöntemler kullanılması sözleri verildiğini açıkladı ve dün başlanan işe bugün devam edeceklerini söyledi.

Abu Zeid sponsor ülkeler olan Türkiye ve Rusya’nın bir sonuç elde etmek için bugün bir şeyler yapmaları gerektiğini söyledi.

Usame Abu Zeid, dün yapılan toplantıda Türkiye temsilcisi ve BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura ile özellikle kuşatılmış bölgeler olmak üzere Suriye’de ateşkes kurallarının ihlal edildiğini ve Rus Hükümeti’nin bu bölgelerde ateşkesi devam ettireceğine dair verdiği sözlerin görüşüldüğünü söyledi. Abu Zeid, “Açıkçası Rusya’dan açıklamalardan daha gerçek bir şey görmek istiyoruz, çünkü kuşatılmış bölgelerde insanların bu açıklamaları takip edebilmek için internet ya da medyaya erişimi yok. Bugün bu bölgelerde nasıl ateşkes uygulayabileceğimizi görüşeceğiz. Açıklama taslağı konusunda ise, taslak resmi olarak elimize geçmedi, basına sızdırıldığını düşünecek olursak bu henüz onaylanmış ve resmi bir taslak değil. Bu yüzden taslak resmi olarak elimize geçene kadar bu konuda yorum yapmayacağız.” dedi.

Abu Zeid, bugün Astana’ya esas geliş konuları olan, İran’la işbirliği yapan rejimin değiştirilmesi ve ölümleri durdurarak ateşkesi yürürlüğe sokmak konularına odaklanacaklarını söyledi.

Toplantıda tartışılan konuların nereye kadar genişletileceğinin sponsor ülkelere bağlı olduğunu belirten Abu Zeid, katılımcı ülkelerin bu toplantılardan bir sonuç almayı istediğini düşündüğünü ancak bu konudaki en büyük engelin belirli bölgelerde yaşanan ateşkes ihlalleri ve yönetim değişiklikleri olduğunu söyledi. Abu Zeid, “Eğer sponsor ülkeler ölümleri durdurmak ve kalıcı bir ateşkes için daha fazla süre isterlerse, bu onların kararı, biz buraya 2 gün kalıp geri dönmek için değil amacımıza ulaşmak için geldik. Ve bu amaca ulaşmanın en önemli yolu tutarlı ve uygulanabilir bir yol haritası çizmekten geçiyor.” dedi.

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