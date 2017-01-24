Edip Sönmez / İstanbul, 24 Ocak, () - Suriye hükümeti temsilcisi Caferi, Astana görüşmelerinin “başarılı” olduğunu ve mutabakatın sağlandığını söyledi. Barış görüşmeleri sonucunda Türkiye, Rusya ve İran’ın yayınladığı ortak bildiriyi değerlendiren Beşar Caferi, müzakerelerin başarılı olduğunu belirtti. Suriye hükümetinin Astana görüşmelerindeki temsilcisi ve başmüzakerecisi Beşar Caferi, üç garantör ülkenin ortak açıklamasına desteğini vurgulayarak, “Nihayet herkesin üzerinde uzlaştığı, mutabakata dayalı bir belgemiz oldu” açıklamasında bulundu.
(Görüntülü Haber) Suriye hükumeti: Astana görüşmeleri başarılı oldu
Edip Sönmez / İstanbul, 24 Ocak, () - Suriye hükümeti temsilcisi Caferi, Astana görüşmelerinin “başarılı” olduğunu ve mutabakatın sağlandığını söyledi. Barış görüşmeleri sonucunda Türkiye, Rusya ve İran’ın yayınladığı...
24 Ocak 2017 Salı 16:38
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